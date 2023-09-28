Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Що таке анексія та її відмінність від окупації: розповідаємо простими словами
Покарання не уникнути: що загрожує чоловікам, які незаконно виїхали за кордон
Чи працює Укрпошта під час повітряної тривоги та відключень світла
Зеленський призначив Андрія Шевченка своїм радником
Мілевського ушпиталили до лікарні, він у важкому стані – що відомо
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Мінекономіки розповіли, за яких умов можуть відкликати позов до СОТ у рамках зернової суперечки

У Мінекономіки розповіли, за яких умов можуть відкликати позов до СОТ у рамках зернової суперечки
Фото: Pexels

Україна може відкликати ініційовану процедуру у Світовій організації торгівлі (СОТ) в рамках суперечки щодо агропродукції з прикордонними державами.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка, який за сумісництвом є торговим представником України.

– Для нас дуже важливо, щоб польська сторона, інші держави та ЄС гарантували нам, що подібні обмеження в майбутньому не стануться, тому що вони є протиправними, неадекватними і неприйнятними для України. Коли ми отримаємо такі гарантії, ми формально оголосимо, що цей спір вичерпано. Думаю, це питання буде розглядатися останнім. На сьогодні важливо запустити механізм погодження і верифікації з партнерами, – сказав він.

Він додав, що сьогодні вже п’ять держав визнали, що пропозиції України щодо експорту агропродукції є цілком конструктивними.

Зараз дивляться

– Сьогодні ми маємо п’яту державу, яка нарешті сказала, що вважає пропозиції (України, – Ред.) цілком конструктивними, оскільки сьогодні відбулася розмова міністрів аграрної політики Роберта Телуса та Миколи Сольського на цю тему. Ми бачимо, що позиція, наприклад, Польщі є досить впертою, але нам треба якось потихеньку розблоковувати це питання, – пояснив він.

Разом із тим, Качка каже, що для України є важливим зрушенням те, що з польською стороною почалися конструктивні переговори.

– Це перший невеликий крок вперед. Якщо все вдасться, то за кілька тижнів ми вийдемо на конструктивне рішення. Завтра у нас буде спільна зустріч з Єврокомісією та п’ятьма країнами-членами, будемо говорити про подальші кроки, – додав Тарас Качка.

Читайте також
Співпраця з Україною має історичний вимір, зернова суперечка її не зруйнує – Дуда
Анджей Дуда

Раніше Україна подала до СОТ позови проти Польщі, Словаччини й Угорщини. Позови були пов’язані із односторонньою забороною імпорту української агропродукції з боку Варшави, Братислави та Будапешту. Паралельно із позовом український уряд почав переговори з цими країнами щодо умов експорту агропродукції з України.

Вже 26 вересня відбулась зустріч міністрів сільського господарства країн Вишеградської четвірки – Чехії, Угорщини, Словаччини і Польщі, які закликали Євросоюз вивчити так звані коридори солідарності, якими Україна експорту зерно до третіх країн.

До зустрічі тоді приєднався міністр сільського господарства України Микола Сольський, який заявив, що Україна розробила процедуру верифікації експорту чотирьох агрокультур, відповідно до рішення Єврокомісії, і наразі не експортує до п’яти країн агропродукцію без їхнього погодження.

Читайте також
Зерновий конфлікт з Україною. Єврокомісія думає, чи захищати три країни ЄС – FT
зерно

Війна в Україні, Зерно, Мінекономрозвитку
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росія атакувала Херсон та область: є загиблий та поранений
Вибух
Компанії США готові інвестувати в Україну, але за однієї умови – Пріцкер
У Мінекономіки розповіли, за яких умов можуть відкликати позов до СОТ у рамках зернової суперечки
У США республіканці не підтримують фінансування України на $6 млрд, Конгресу загрожує шатдаун
У Мінекономіки розповіли, за яких умов можуть відкликати позов до СОТ у рамках зернової суперечки
Україна буде сильнішою: Зеленський анонсував змістовні жовтень та листопад
У Мінекономіки розповіли, за яких умов можуть відкликати позов до СОТ у рамках зернової суперечки
Нехай буде сюрпризом для РФ: Євлаш про початок застосування Abrams на фронті
танк Abrams випускає снаряд

Завантаження

Ігри
Відео
Економіка
Бюджет розподілено: на що підуть кошти та скільки виділять

Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

Ольга Чайко
Ліцензія на експорт зерна та розмінування країни за 10 років! Новини Факти ICTV за 27.09.2023
У Мінекономіки розповіли, за яких умов можуть відкликати позов до СОТ у рамках зернової суперечки
Харківські БпЛА здатні обходити РЕБ | Новий коридор для кораблів! Новини Факти ICTV за 27.09.2023
У Мінекономіки розповіли, за яких умов можуть відкликати позов до СОТ у рамках зернової суперечки
СБУ взялась за адвоката Медведчука та Шарія | Князєв в СІЗО, але… Новини Факти ICTV за 27.09.2023
У Мінекономіки розповіли, за яких умов можуть відкликати позов до СОТ у рамках зернової суперечки
Кадри спецоперації на Донеччині та складна доля переселенки… Новини Факти ICTV за 27.09.2023
У Мінекономіки розповіли, за яких умов можуть відкликати позов до СОТ у рамках зернової суперечки
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь