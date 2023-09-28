У Мінекономіки розповіли, за яких умов можуть відкликати позов до СОТ у рамках зернової суперечки

Україна може відкликати ініційовану процедуру у Світовій організації торгівлі (СОТ) в рамках суперечки щодо агропродукції з прикордонними державами.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка, який за сумісництвом є торговим представником України.

– Для нас дуже важливо, щоб польська сторона, інші держави та ЄС гарантували нам, що подібні обмеження в майбутньому не стануться, тому що вони є протиправними, неадекватними і неприйнятними для України. Коли ми отримаємо такі гарантії, ми формально оголосимо, що цей спір вичерпано. Думаю, це питання буде розглядатися останнім. На сьогодні важливо запустити механізм погодження і верифікації з партнерами, – сказав він.

Він додав, що сьогодні вже п’ять держав визнали, що пропозиції України щодо експорту агропродукції є цілком конструктивними.

Зараз дивляться

– Сьогодні ми маємо п’яту державу, яка нарешті сказала, що вважає пропозиції (України, – Ред.) цілком конструктивними, оскільки сьогодні відбулася розмова міністрів аграрної політики Роберта Телуса та Миколи Сольського на цю тему. Ми бачимо, що позиція, наприклад, Польщі є досить впертою, але нам треба якось потихеньку розблоковувати це питання, – пояснив він.

Разом із тим, Качка каже, що для України є важливим зрушенням те, що з польською стороною почалися конструктивні переговори.

– Це перший невеликий крок вперед. Якщо все вдасться, то за кілька тижнів ми вийдемо на конструктивне рішення. Завтра у нас буде спільна зустріч з Єврокомісією та п’ятьма країнами-членами, будемо говорити про подальші кроки, – додав Тарас Качка.

Раніше Україна подала до СОТ позови проти Польщі, Словаччини й Угорщини. Позови були пов’язані із односторонньою забороною імпорту української агропродукції з боку Варшави, Братислави та Будапешту. Паралельно із позовом український уряд почав переговори з цими країнами щодо умов експорту агропродукції з України.

Вже 26 вересня відбулась зустріч міністрів сільського господарства країн Вишеградської четвірки – Чехії, Угорщини, Словаччини і Польщі, які закликали Євросоюз вивчити так звані коридори солідарності, якими Україна експорту зерно до третіх країн.

До зустрічі тоді приєднався міністр сільського господарства України Микола Сольський, який заявив, що Україна розробила процедуру верифікації експорту чотирьох агрокультур, відповідно до рішення Єврокомісії, і наразі не експортує до п’яти країн агропродукцію без їхнього погодження.

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