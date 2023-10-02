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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

За добу ЗСУ знищили 510 окупантів і 78 одиниць важкої техніки – Генштаб

міномет, війна в Україні, вогонь
Фото: Getty Images

Минулої доби Сили оборони України знищили щонайменше 15 ворожих танків і 48 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили зенітно-ракетний комплекс, пункт управління, склад боєприпасів і 16 артилерійських засобів росіян.

Втрати РФ у війні на 2 жовтня 2023:

  • особового складу ‒ близько 279 080 (+510) осіб;
  • танків ‒ 4717 (+15) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 9000 (+9) од.;
  • артилерійських систем – 6525 (+48) од.;
  • РСЗВ – 801 (+3) од.;
  • засобів ППО ‒ 540 (+3) од.;
  • літаків – 316 од.;
  • гелікоптерів – 316 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5061 (+18) од.;
  • крилатих ракет ‒ 1529 од.;
  • кораблів /катерів ‒ 20 од.;
  • підводних човнів – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8909 (+26) од.;
  • спеціальної техніки ‒ 938 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 586-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні
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