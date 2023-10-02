За добу ЗСУ знищили 510 окупантів і 78 одиниць важкої техніки – Генштаб
Минулої доби Сили оборони України знищили щонайменше 15 ворожих танків і 48 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати РФ у війні на 2 жовтня 2023:
- особового складу ‒ близько 279 080 (+510) осіб;
- танків ‒ 4717 (+15) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 9000 (+9) од.;
- артилерійських систем – 6525 (+48) од.;
- РСЗВ – 801 (+3) од.;
- засобів ППО ‒ 540 (+3) од.;
- літаків – 316 од.;
- гелікоптерів – 316 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5061 (+18) од.;
- крилатих ракет ‒ 1529 од.;
- кораблів /катерів ‒ 20 од.;
- підводних човнів – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8909 (+26) од.;
- спеціальної техніки ‒ 938 (+5) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 586-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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