У Пентагоні готові швидко передати ATACMS Україні, щойно це дозволить Білий дім

Міністерство оборони США готове передати Україні частину своїх далекобійних ракет ATACMS, оснащених касетною бойовою частиною, як тільки Білий дім схвалить такі поставки.

Про це повідомив агентству Bloomberg глава служби постачання та закупівель армії США Даг Буш.

Він запевнив, що армія США підготовлена до цього сценарію.

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– Ми готові діяти швидко… Ми готові, коли та якщо президент вирішить зробити це (надати ATACMS Україні, – Ред.), – наголосив Буш.

Є кілька модифікацій ракет ATACMS, зокрема з касетними боєприпасами чи звичайними боєголовками.

Касетні ATACMS мають дальність дії від 15 до 190 миль (25-300 км). Ці ракети можуть нести від 300 до 950 касетних боєприпасів.

Даг Буш запевнив, що США вже визначилися, які ATACMS можуть передати Україні в разі схвалення такого рішення. Ці ракети можна запускати з установок M270 MLRS або HIMARS, які вже використовують ЗСУ.

Як пояснив Буш, пускові установки потребуватимуть незначної модифікації для застосування ATACMS в Україні.

Ракети ATACMS для ЗСУ: що відомо

Офіційний Київ протягом місяців закликав Вашингтон надати далекобійні ракети, які б допомогли вражати логістику військ РФ у глибокому тилу.

Такі самі заклики лунали і від американських законодавців у Конгресі США.

Наприкінці вересня західні ЗМІ писали, що американський лідер Джо Байден після місяців роздумів вирішив відправити в Україну ATACMS, оснащені касетними боєприпасами. Йдеться про невелику кількість ракет.

Офіційно Білий дім про поставки ATACMS не оголошував.

Джерело : Bloomberg

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