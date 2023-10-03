Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Калинівці на Вінниччині є влучання після атаки дронів: що кажуть у міськраді
Масована атака Черкащини: РФ поцілила в промислову інфраструктуру Умані
У Києві брат із сестрою стрибнули з 24 поверху
Впали всі змонтовані прольоти: у Києві розвалився Дегтярівський міст на Шулявці
Кожен є оборонцем України: чому 1 жовтня можна вважати загальнонаціональним святом
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

У Пентагоні готові швидко передати ATACMS Україні, щойно це дозволить Білий дім

ракета ATACMS
Фото: Getty Images

Міністерство оборони США готове передати Україні частину своїх далекобійних ракет ATACMS, оснащених касетною бойовою частиною, як тільки Білий дім схвалить такі поставки.

Про це повідомив агентству Bloomberg глава служби постачання та закупівель армії США Даг Буш.

Він запевнив, що армія США підготовлена до цього сценарію.

Зараз дивляться

– Ми готові діяти швидко… Ми готові, коли та якщо президент вирішить зробити це (надати ATACMS Україні, – Ред.), – наголосив Буш.

Є кілька модифікацій ракет ATACMS, зокрема з касетними боєприпасами чи звичайними боєголовками.

Касетні ATACMS мають дальність дії від 15 до 190 миль (25-300 км). Ці ракети можуть нести від 300 до 950 касетних боєприпасів.

Даг Буш запевнив, що США вже визначилися, які ATACMS можуть передати Україні в разі схвалення такого рішення. Ці ракети можна запускати з установок M270 MLRS або HIMARS, які вже використовують ЗСУ.

Як пояснив Буш, пускові установки потребуватимуть незначної модифікації для застосування ATACMS в Україні.

Ракети ATACMS для ЗСУ: що відомо

Офіційний Київ протягом місяців закликав Вашингтон надати далекобійні ракети, які б допомогли вражати логістику військ РФ у глибокому тилу.

Такі самі заклики лунали і від американських законодавців у Конгресі США.

Наприкінці вересня західні ЗМІ писали, що американський лідер Джо Байден після місяців роздумів вирішив відправити в Україну ATACMS, оснащені касетними боєприпасами. Йдеться про невелику кількість ракет.

Офіційно Білий дім про поставки ATACMS не оголошував.

Читайте також
Зброя, здатна переламати хід війни: чому Україна прагне отримати ракети ATACMS
Ракети ATACMS

Джерело: Bloomberg
ATACMS, Війна в Україні, Зброя для України, Пентагон, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Європарламент підтримав поправки до бюджету ЄС: вони передбачають €50 млрд для України
Європарламент
Обговорили обстановку та потреби. Зеленський відвідав бійців на Купʼянсько-Лиманському напрямку
Володимир Зеленський
Врахують думку партнерів: Україна запускає роботу над Планом реформ до 2027 року
Денис Шмигаль, засідання уряду
Для ураження сильно броньованих наземних цілей: зенітна установка Гепард, характеристики
гепард
Міноборони збільшило виплати військовим: кого це стосується
ЗСУ на навчаннях у Німеччині

Завантаження

Ігри
Відео
Реформи в Україні: чого насправді хочуть США та чи ставили вони ультиматум

Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються.  Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.

Оксана Михайлова
Військова допомога, відновлення та членство України в ЄС: що обговорили на зустрічі МЗС ЄС у Києві
Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель
Обстріл АВДІЇВКИ! Група АЛЬФА полює НА ВОРОГА | Новини Факти ICTV за 03.10.2023
У Пентагоні готові швидко передати ATACMS Україні, щойно це дозволить Білий дім
Байден і Конгрес! Стійка ПІДТРИМКА України | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
У Пентагоні готові швидко передати ATACMS Україні, щойно це дозволить Білий дім
Мера Сум викрили на хабарі | У Києві руйнують пам’ятку архітектури | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
У Пентагоні готові швидко передати ATACMS Україні, щойно це дозволить Білий дім
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь