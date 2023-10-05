Чи має право виконавча служба заблокувати зарплатну картку військового – відповіді адвоката

Державна виконавча служба входить до системи органів Міністерства юстиції України та здійснює виконання рішень судів та інших органів відповідно до законодавства.

Головним завданням виконавчої служби є своєчасне, повне і примусове виконання рішень, передбачених законом. Зокрема, блокування та списання заборгованих коштів з рахунків громадян.

Чи має право виконавча служба заблокувати зарплатну картку військового та що робити у таких випадках – дізнавалися Факти ICTV.

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Чи можуть заблокувати зарплатну картку військового під час війни

Військовослужбовці ЗСУ мають такі самі права, як і звичайні громадяни. Тому у разі заборгованостей за кредитами або, наприклад, несплати аліментів суд може накласти арешт на майно та рахунки військового, а виконавча служба своєю чергою може заблокувати рахунки та здійснити списання коштів.

– На сьогодні немає жодного мораторію, щоби не блокувати карти військовослужбовців. У разі заборгованості компанія або особа звертаються до суду і стягується заборгованість. Отримують рішення суду, передають його виконавцю державному чи приватному, а той уже розшукує ці рахунки. Відповідно відправляє запит на їхнє блокування і списання цих коштів. Всі кошти, які там є, спишуться, – розповідає голова Адвокатського об’єднання Кравець і партнери адвокат Ростислав Кравець.

Експер зазначає, що у такому разі військовослужбовець може оскаржити рішення суду. Втім, поки триватиме судова тяганина, арешт з майна або рахунків не знімуть.

Також військовий може клопотати, аби банк списував не всі гроші, що є на рахунках, а частинами.

– Були внесені зміни у Закон Про виконавче провадження та положення, що фактично військовий може позначити це як виплату заробітної плати, тоді банк зобов’язаний не списувати 13 400 грн щомісячно, які військовий має право використовувати на власні потреби. А всі інші кошти можуть бути списані, – наголосив адвокат.

Детальніше про те, як діяти, якщо виконавча служба заблокувала рахунки, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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