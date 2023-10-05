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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Працював з Умєровим у ФДМУ: що відомо про нового заступника міністра оборони Кліменкова

Дмитро Кліменков

5 жовтня одним із трьох новопризначених заступників міністра оборони України став Дмитро Кліменков.

В оборонному відомстві України сподіваються, що досвід Дмитра Кліменкова допоможе зробити ефективними процеси летальних та нелетальних закупівель.

Пріоритетними напрямами роботи Дмитра Кліменкова буде:

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  • формування політик закупівель (цифровізація процесів, чітка система взаємовідносин Агенція-Спецекспортери, поетапний алгоритм закупівель та контролю);
  • летальні закупівлі (уніфікація та централізація запитів від центрів ухвалення рішень, стандартизація номенклатури, пріоритетність потреб);
  • нелетальні закупівлі (повноцінний запуск Агенції ресурсних закупівель, довгострокове планування потреб, стандартизація номенклатури).

Що відомо про Дмитра Кліменкова

Пів року тому, 24 березня, Дмитро Кліменков залишив посаду першого заступника голови Фонду державного майна України.

На цій посаді він пропрацював шість місяців.

Однак після звільнення залишився працювати в команді Рустема Умєрова – тодішнього голови ФДМУ й теперішнього міністра оборони України.

Крім цього, Дмитро Кліменков був директором з інфраструктури та логістики компанії Міжнародні авіалінії України та керівником масштабних проєктів у шведській компанії Еріксон.

Також Дмитро Кліменков обіймав посаду комерційного директора АТ Укртрансгаз.

За час роботи, наголошують у Міноборони України, Дмитру Кліменкову вдалося на понад 50% перевиконати план із закачування газу до підземних сховищ та на 15% збільшити кількість клієнтів-нерезидентів.

Нагадаємо, що 5 жовтня Кабінет Міністрів призначив заступниками міністра оборони Івана Гаврилюка, Станіслава Гайдера, Дмитра Кліменкова.

Джерело: Міноборони України

Фото: Дмитро Кліменков

Міноборони України, Рустем Умєров, Фонд Держмайна
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