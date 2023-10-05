Работал с Умеровым в ФГИУ: что известно о новом заместителе министра обороны Клименкове

5 октября одним из трех назначенных заместителей министра обороны Украины стал Дмитрий Клименков.

В оборонном ведомстве Украины надеются, что опыт Дмитрия Клименкова поможет сделать эффективными процессы летальных и нелетальных закупок.

Приоритетными направлениями работы Дмитрия Клименкова будут:

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формирование политик закупок (цифровизация процессов, четкая система взаимоотношений Агентство-Спецэкспортеры, поэтапный алгоритм закупок и контроля);

летальные закупки (унификация и централизация запросов от центров принятия решений, стандартизация номенклатуры, приоритетность потребностей);

нелетальные закупки (полноценный запуск Агентства ресурсных закупок, долгосрочное планирование потребностей, стандартизация номенклатуры).

Что известно о Дмитрии Клименкове

Полгода назад, 24 марта, Дмитрий Клименков покинул пост первого заместителя главы Фонда государственного имущества Украины.

На этой должности он проработал шесть месяцев.

Однако после увольнения остался работать в команде Рустема Умерова – тогдашнего главы ФГИУ и нынешнего министра обороны Украины.

Кроме того, Дмитрий Клименков был директором по инфраструктуре и логистике компании Международные авиалинии Украины и руководителем масштабных проектов в шведской компании Эриксон.

Также Дмитрий Клименко занимал должность коммерческого директора АО Укртрансгаз.

За время работы, отмечают в Минобороны Украины, Дмитрию Клименкову удалось более чем на 50% перевыполнить план по закачке газа в подземные хранилища и на 15% увеличить количество клиентов-нерезидентов.

Напомним, что 5 октября Кабинет Министров назначил заместителями министра обороны Ивана Гаврилюка, Станислава Гайдера, Дмитрия Клименкова.

Источник: Минобороны Украины

Фото: Дмитрий Клименков

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