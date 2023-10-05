Сильні люди, сильна енергія демократії. Зеленський заявив, що впевнений у підтримці США

Президент Володимир Зеленський висловив впевненість у тому, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну.

Про це він сказав на саміті Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді.

– Я впевнений в Америці. Упевнений. Це сильні люди, сильне суспільство, сильні інституції, сильна енергія демократії. Нещодавно я побував у Вашингтоні. Спілкувався з президентом Байденом. Спілкувався з конгресменами – обидві партії, обидві палати. Вони абсолютно підтримують захист свободи і розуміють, що Росія та інші вороги нашого з вами способу життя хочуть користуватися наслідками політичних штормів, – сказав він.

Президент зазначив, що у Європі повинні бути готовими і “не ховати вітрила від вітру, намагаючись перечекати шторм”.

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Зеленський наголосив на важливості бути разом у цей неспокійний час – працювати разом, захищати цінності та спільний зі США простір свободи.

– Саме в такій взаємопідтримці – і в спокійні часи, й під час викликів і турбулентності безпеки – полягає реальний сенс трансатлантичного партнерства, – підсумував український лідер.

Раніше Палата представників Конгресу США затвердила тимчасовий федеральний бюджет для фінансування урядових органів влади, який не передбачає допомогу Україні.

Законопроєкт дозволить уряду Сполучених Штатів працювати ще 45 днів. За проєкт закону проголосували 335 конгресменів Палати представників, а 91 – проти.

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