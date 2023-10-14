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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

”Мотивувати” окупантів: у Запорізькій області на фронт привезли священника

російські солдати військові
Фото: Getty Images

Російським солдатам на фронт в Україні привезли священника. Його туди запросили, щоб він пояснив московським військовим “заради чого вони ризикують життям” на передовій.

Про це заявив міський глава Мелітополя Іван Федоров. За його словами, священнику довелося “допомагати окупантам визначитися та зрозуміти, заради чого вони тут ризикують життям”.

– У ворога на Запорізькому напрямку все настільки “під контролем”, що на передову доставили “головного військового священика” для підняття духу, – стверджує мер Мелітополя.

За його словами, насправді важко, а подекуди навіть неможливо зрозуміти, навіщо росіяни щодня прямують в Україну на забій.

Зараз дивляться

Проте він запевнив, що фінал походів найманців Кремля вже відомий, оскільки ЗСУ завдають точних ударів по цілі.

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Джерело: Іван Федоров

Іван Федоров, Війна в Україні, військовослужбовці, священник
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