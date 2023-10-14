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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

”Мотивировать” оккупантов: в Запорожской области на фронт привезли священника

російські солдати військові
Фото: Getty Images

Российским солдатам на фронт в Украине привезли священника. Его туда пригласили, чтобы он объяснил московским военным “ради чего они рискуют жизнью” на передовой.

Об этом заявил городской глава Мелитополя Иван Федоров. По его словам, священнику пришлось “помогать оккупантам определиться и понять, ради чего они здесь рискуют жизнью”.

— У врага на Запорожском направлении все настолько “под контролем”, что на передовую доставили “главного военного священника” для поднятия духа, — утверждает мэр Мелитополя.

По его словам, на самом деле трудно, а иногда даже невозможно понять, зачем россияне ежедневно направляются в Украину на убой.

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Однако он заверил, что финал походов наемников Кремля уже известен, поскольку ВСУ наносят точные удары по цели.

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Источник: Иван Федоров

Іван Федоров, Война в Украине, військовослужбовці, священник
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