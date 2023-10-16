Були депортовані в Росію: Україна повертає чотирьох дітей

Україна повертає чотирьох українських дітей, які незаконно були вивезені до Росії.

Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Важливий день. Ми повертаємо додому чотирьох українських дітей, які раніше були незаконно депортовані Росією. Це троє хлопчиків – шести, трьох та дев’яти років, а також 17-річна дівчина, – написав він у Telegram.

Він зазначив, що Україна продовжує реалізовувати план дій президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

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– Володимир Зеленський поставив задачу повернути всіх наших дітей. Працюємо. Росія ж має бути покарана за геноцид, – наголосив він.

Нагадаємо, що 5 жовтня директор проєкту Save Ukraine Микола Кулеба повідомив, що з тимчасово окупованих територій вдалось повернути ще 19 українських дітей.

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