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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Были депортированы в Россию: Украина возвращает четырех детей

Были депортированы в Россию: Украина возвращает четырех детей
Фото: Depositphotos

Украина возвращает четырех украинских детей, которые незаконно были вывезены в Россию.

Об этом сообщает руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

— Важный день. Мы возвращаем домой четырех украинских детей, которые ранее были незаконно депортированы Россией. Это трое мальчиков — шести, трех и девяти лет, а также 17-летняя девушка, — написал он в Telegram.

Он отметил, что Украина продолжает реализовывать план действий президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA.

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— Владимир Зеленский поставил задачу – вернуть всех наших детей. Работаем. Россия же должна быть наказана за геноцид, — подчеркнул он.

Напомним, что 5 октября директор проекта Save Ukraine Николай Кулеба сообщил, что с временно оккупированных территорий удалось вернуть еще 19 украинских детей.

Андрій Єрмак, Война в Украине, Військові злочини, Депортация
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