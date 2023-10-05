З окупованих територій вдалось повернути ще 19 дітей
З тимчасово окупованих територій вдалось повернути ще 19 українських дітей.
Про це повідомив директор проєкту Save Ukraine Микола Кулеба.
Зазначено, що дітей вивезли в рамках 12-ї рятувальної місії.
– Це вже 196 дітей, яких наша команда повернула в Україну, – додав Кулеба.
12 вересня Save Ukraine вдалось повернути ще 13 дітей з окупованих територій Херсонщини, Луганщини та Запорізької області.
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Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються. Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.Оксана Михайлова