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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

З окупованих територій вдалось повернути ще 19 дітей

Діти-акція
Фото: Pexels

З тимчасово окупованих територій вдалось повернути ще 19 українських дітей.

Про це повідомив директор проєкту Save Ukraine Микола Кулеба.

Зазначено, що дітей вивезли в рамках 12-ї рятувальної місії.

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– Це вже 196 дітей, яких наша команда повернула в Україну, – додав Кулеба.

12 вересня Save Ukraine вдалось повернути ще 13 дітей з окупованих територій Херсонщини, Луганщини та Запорізької області.

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