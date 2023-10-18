США пояснили, чому не ставлять Ізраїлю умов щодо використання зброї, на відміну від України

Україна та Ізраїль зараз ведуть дві дуже різні війни.

Про це повідомила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу, відповідаючи на запитання про те, чому США не ставлять умови для використання зброї Ізраїлю, але висувають такі умови Україні, зокрема й щодо касетних боєприпасів.

– Україна й Ізраїль зараз ведуть дві дуже різні війни. Я б сказала, що українці відповідально використовують касетні боєприпаси на полі бою. Вони стежать за тим, по яких місцях випускають такі боєприпаси, – сказала Сінгх.

За її словами, умови щодо використання касетних боєприпасів “потрібні українцям для власної безпеки”, оскільки таким чином у подальшому можна буде уникнути жертв серед цивільного населення.

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Заступниця прессекретаря Пентагону також наголосила, що Ізраїль є одним із найстаріших партнерів і союзників США в регіоні.

– Ми повинні пам’ятати, що ця атака (7 жовтня, – Ред.) вважається їхнім 11 вересня. Вони мають повне право й повинні відповідати терористам, які вбивали невинних людей, – зазначила вона.

Сінгх додала, що ізраїльтяни, вступаючи в бойові дії, мають дотримуватись законів війни та дозволяти цивільним особам безпечний вихід.

Раніше західні ЗМІ повідомили, що Міноборони США обрало близько 2 тис. військовослужбовців для потенційного розгортання на підтримку Ізраїлю.

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