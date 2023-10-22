Карта бойових дій на 22 жовтня 2023 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося понад 80 бойових зіткнень, ворог завдав шість ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Карти бойових дій в Україні на 22 жовтня 2023:

Ситуація в Україні на 22 жовтня 2023:

Авіаційних ударів зазнали Спірне, Кліщіївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новобахмутівка, Новокалинове, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Новоданилівка Запорізької області; Ольгівка, Токарівка, Антонівка, Бургунка, Миколаївка, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Зараз дивляться

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Надії Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили понад 10 атак ворога в районах Білогорівки Луганської області, Серебрянського лісу та Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах населених пунктів Васюківка та Андріївка Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Авдіївки, Степового, Тоненького та Первомайського Донецької області. Тут Силами оборони відбито понад 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки, Красногорівки та Побєди Донецької області, де українськими воїнами відбито понад 20 атак ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки ворога в районах Пречистівки, Золотої Ниви, Старомайорського Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.

На Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Втрати РФ у війні на 22 жовтня 2023:

особового складу ‒ близько 293 830 (+980) осіб,

танків ‒ 5081 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 9631 (+19) од,

артилерійських систем – 7032 (+15) од,

РСЗВ – 825 (+3) од,

засобів ППО ‒ 549 (+1) од,

літаків – 320 од,

гелікоптерів – 324 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5339 (+9) од,

крилатих ракет ‒ 1535 од,

кораблів /катерів ‒ 20 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9404 (+13) од,

спеціальної техніки – 991 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 606-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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