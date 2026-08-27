Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на винесення незаконного вироку 70-річній жительці Токмака Запорізької області Світлані Лой, яку окупанти засудили за донат на підтримку Сил оборони України. Офіс омбудсмена вже готує офіційні запити до російської сторони.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини, виступаючи зі спеціальною доповіддю Про стан реалізації ветеранської політики в Україні.

Україна готує запити до РФ, щоб повернути Світлану Лой

Уся провина жінки, за версією окупантів, полягала в тому, що вона перерахувала гроші на користь однієї з військових частин Сил оборони України, перебуваючи в російській окупації.

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Лубінець наголосив, що подібні випадки перебувають під особливим контролем і запускають автоматичну процедуру дій.

Офіс омбудсмана готує та вже завтра надішле російській стороні офіційний запит щодо Світлани Лой та інших громадян.

Українська сторона вимагатиме від РФ повернення громадянки, термінового допуску до неї, а також надання офіційної інформації про стан її здоров’я, умови тримання та медичну допомогу. Наразі профільні відомства напрацьовують остаточні висновки щодо цієї ситуації.

Нещодавно російські окупанти засудили на 15 років ув’язнення 70-річну жительку тимчасово окупованого Токмака Запорізької області Світлану Лой за донат на підтримку Збройних сил України.

Джерело : Суспільне

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