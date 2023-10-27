Підуть на допомогу Україні: ЄС підтримав використання заморожених активів РФ

Лідери ЄС підтримали плани використання мільярдів євро, отриманих від заморожених активів РФ, для допомоги Україні.

Західні санкції заморозили €300 млрд, що належать російському центральному банку, відколи РФ розпочала повномасштабну війну в Україні. Левова частка цих коштів – €180 млрд – зберігається в Euroclear, найбільшому у світі депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою у Брюсселі.

У четвер Euroclear заявив, що заробив близько €3 млрд на заморожених російських активах лише за перші 9 місяців 2023 року порівняно з €347 млн за аналогічний період 2022 року. І це зростання зумовлене збільшенням процентних ставок.

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Посадовці ЄС шукають шляхи направлення цих коштів в Україну, але Європейський центральний банк попередив про потенційні ризики для євро, пов’язані з доступом до цих надходжень. Там зазначили, що це може спонукати інші центральні банки відмовитися від своїх активів, деномінованих у євро, і послабити валюту.

– Необхідний рішучий прогрес у координації з партнерами щодо того, як будь-які надзвичайні доходи приватних осіб, отримані безпосередньо від знерухомлених активів Росії, могли бути спрямовані на підтримку України та її відновлення і реконструкцію, відповідно до застосовних договірних зобов’язань, а також відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права. Європейська Рада закликає високого представника та Комісію прискорити роботу з метою подання пропозицій, – ідеться в рішенні саміту.

Комісія планує представити пропозиції на початку грудня.

– Ці висновки – зелене світло для нас, – сказав один із високопоставлених чиновників.

Лише на наступному етапі, очікувано, наступного року, буде представлено законодавство, яке дозволить фактично вилучити і перерозподілити ці кошти на користь Києва.

Джерело : Financial Times

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