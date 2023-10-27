Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Удар біля Хмельницької АЕС: у Славуті – 18 постраждалих і сотні пошкоджених будинків
Ми рекомендуємо
400 років лінгвоциду: як Росія століттями нищила українську мову
Чи добре ви знаєте українську? Тест до Дня української мови та писемності
Ігнат: Я здивувався масштабам руйнувань на Хмельниччині, наче після ядерного вибуху
Мобілізація в Україні з 1 листопада 2023: як відбуватиметься і що зміниться
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Підуть на допомогу Україні: ЄС підтримав використання заморожених активів РФ

прапори України та ЄС
Фото: Pixabay

Лідери ЄС підтримали плани використання мільярдів євро, отриманих від заморожених активів РФ, для допомоги Україні.

Західні санкції заморозили €300 млрд, що належать російському центральному банку, відколи РФ розпочала повномасштабну війну в Україні. Левова частка цих коштів – €180 млрд – зберігається в Euroclear, найбільшому у світі депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою у Брюсселі.

У четвер Euroclear заявив, що заробив близько €3 млрд на заморожених російських активах лише за перші 9 місяців 2023 року порівняно з €347 млн за аналогічний період 2022 року. І це зростання зумовлене збільшенням процентних ставок.

Зараз дивляться

Посадовці ЄС шукають шляхи направлення цих коштів в Україну, але Європейський центральний банк попередив про потенційні ризики для євро, пов’язані з доступом до цих надходжень. Там зазначили, що це може спонукати інші центральні банки відмовитися від своїх активів, деномінованих у євро, і послабити валюту.

– Необхідний рішучий прогрес у координації з партнерами щодо того, як будь-які надзвичайні доходи приватних осіб, отримані безпосередньо від знерухомлених активів Росії, могли бути спрямовані на підтримку України та її відновлення і реконструкцію, відповідно до застосовних договірних зобов’язань, а також відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права.

Європейська Рада закликає високого представника та Комісію прискорити роботу з метою подання пропозицій, – ідеться в рішенні саміту.

Комісія планує представити пропозиції на початку грудня.

– Ці висновки – зелене світло для нас, – сказав один із високопоставлених чиновників.

Лише на наступному етапі, очікувано, наступного року, буде представлено законодавство, яке дозволить фактично вилучити і перерозподілити ці кошти на користь Києва.

Читайте також
СБУ арештувала активи трьох путінських олігархів в Україні на понад 17 млрд грн
Підуть на допомогу Україні: ЄС підтримав використання заморожених активів РФ

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Джерело: Financial Times
ЄС, активи РФ, Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Скільки днів минуло з початку повномасштабної війни в Україні
війна гармата
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Попри заяви Фіцо: в парламенті Словаччини сподіваютсья продавати зброю Україні
Підуть на допомогу Україні: ЄС підтримав використання заморожених активів РФ
Попередньо, ракета Онікс: на Одещині пролунали вибухи
вибух
Данілов зробив заяву щодо тривалості війни в Україні
Підуть на допомогу Україні: ЄС підтримав використання заморожених активів РФ

Завантаження

Ігри
Відео
Підірвалися на мінах, але відмовилися від статусу та пільг: історія двох героїчних вибухотехніків

Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.

Тетяна Доцяк
Корабель РФ підірвався на міні | Результати Українського саміту | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
Підуть на допомогу Україні: ЄС підтримав використання заморожених активів РФ
РФ накрила Авдіївку авіацією | По Ізюму вдарили Іскандерами | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
Підуть на допомогу Україні: ЄС підтримав використання заморожених активів РФ
Клуні став на захист українців | Бої в Авдіївці підірвали плани РФ | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
Підуть на допомогу Україні: ЄС підтримав використання заморожених активів РФ
250 авіабомб по селу Луганщини | Наживо з Донеччини | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
Підуть на допомогу Україні: ЄС підтримав використання заморожених активів РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь