В Україні можуть посилити покарання за носіння чи пропаганду георгіївської стрічки
У Верховній Раді України зареєстрували новий законопроєкт, в якому пропонують посилити відповідальність за виготовлення, носіння та пропаганду георгіївської (гвардійської) стрічки чи її зображення.
Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Йдеться про законопроєкт № 10196 Про внесення змін до статей 221 та 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо законодавчого врегулювання питання про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за виготовлення та пропаганду георгіївської стрічки.
За словами представника Кабміну, законопроєкт має нормативно врегулювати визначення уповноважених осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, та органів, уповноважених розглядати ці справи.
Згідно з законопроєктом, уповноважених посадових осіб Національної поліції України пропонують наділити правом на складання протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 173-3 Кодексу України.
Водночас пропонують визначити підвідомчість розгляду адміністративних справ за статтею 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення суддями районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів.
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