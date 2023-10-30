В Україні можуть посилити покарання за носіння чи пропаганду георгіївської стрічки

У Верховній Раді України зареєстрували новий законопроєкт, в якому пропонують посилити відповідальність за виготовлення, носіння та пропаганду георгіївської (гвардійської) стрічки чи її зображення.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Йдеться про законопроєкт № 10196 Про внесення змін до статей 221 та 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо законодавчого врегулювання питання про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за виготовлення та пропаганду георгіївської стрічки.

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За словами представника Кабміну, законопроєкт має нормативно врегулювати визначення уповноважених осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, та органів, уповноважених розглядати ці справи.

Згідно з законопроєктом, уповноважених посадових осіб Національної поліції України пропонують наділити правом на складання протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 173-3 Кодексу України.

Водночас пропонують визначити підвідомчість розгляду адміністративних справ за статтею 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення суддями районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів.

Джерело : Верховна Рада

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