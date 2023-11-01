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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Єврокомісія рекомендуватиме почати переговори щодо вступу України в ЄС – Politico

Україна ЄС
Фото: Pixabay

8 листопада Єврокомісія випустить звіт про прогрес України та інших кандидатів на шляху до вступу в ЄС.

Про це повідомляє Politico.

– У цьому документі, як кажуть офіційні особи та дипломати ЄС, Брюссель рекомендуватиме розпочати переговори про вступ України та Молдови — з урахуванням “технічних” застережень, у яких країнам потрібно досягти більшого прогресу – від створення міцної та незалежної судової системи до захисту прав меншин та впровадження антикорупційних заходів, – йдеться у повідомленні.

За словами одного французького чиновника, “це будуть не дрібні, а великі застереження”.

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Зазначено, що варіант прискореного шляху для будь-якої країни, яка бажає приєднатися до ЄС, не розглядається.

– Як чинні, так і майбутні країни-члени ЄС повинні взяти на себе зобов’язання ретельно підготуватися до викликів, які принесе ЄС із 30+ членами, – вказує Politico.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наприкінці поточного тижня на Україну чекатимуть позитивні новини в рамках питання членства в ЄС.

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Джерело: Politico
ЄС, Україна
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