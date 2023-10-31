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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Наприкінці тижня: Кулеба анонсував новини щодо членства України в ЄС

Україна ЄС
Фото: Pixabay

Наприкінці поточного тижня на Україну чекатимуть позитивні новини в рамках питання членства в Європейському Союзі.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів ведучому телемарафону Єдині новини, ведучому головного політичного ток-шоу Свобода слова на ICTV Вадиму Карп’яку.

Ведучий запитав міністра, чи є якісь відомості в очільника МЗС щодо результатів оцінювання Європейською комісією виконання рекомендацій для початку переговорів щодо вступу України до ЄС. У відповідь на це Кулеба сказав, що деталі “розголошувати не буде”.

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– Результати я розголошувати не буду, але думаю, що з кінця цього тижня ви побачите події та новини, які матимуть позитивний, скажімо так, ефект. Українська влада працювала над тим, щоб виконати все, що потрібно з нашого боку. Президент України контролював цей процес, – сказав Кулеба.

Український міністр додав, що у разі, якщо не буде жодних “форс-мажорів”, то до кінця року Україна розпочне переговорний процес з Європейський Союзом про членство в блоці.

– Це буде черговий історичний момент. Черговий безпрецедентний історичний момент. І зараз ми рухаємося досить упевнено до цієї мети. Решту розкривати поки що не буду. Робота триває на всіх рівнях, як то кажуть, – наголосив він.

Раніше глава МЗС розповідав, що після розмов щодо залучення Росії до переговорів з врегулювання війни з Україною, зараз спостерігається цілковита фіксація на Формулі миру.

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Європейський Союз, ЄС, Дмитро Кулеба
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