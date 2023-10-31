Наприкінці тижня: Кулеба анонсував новини щодо членства України в ЄС
Наприкінці поточного тижня на Україну чекатимуть позитивні новини в рамках питання членства в Європейському Союзі.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів ведучому телемарафону Єдині новини, ведучому головного політичного ток-шоу Свобода слова на ICTV Вадиму Карп’яку.
Ведучий запитав міністра, чи є якісь відомості в очільника МЗС щодо результатів оцінювання Європейською комісією виконання рекомендацій для початку переговорів щодо вступу України до ЄС. У відповідь на це Кулеба сказав, що деталі “розголошувати не буде”.
– Результати я розголошувати не буду, але думаю, що з кінця цього тижня ви побачите події та новини, які матимуть позитивний, скажімо так, ефект. Українська влада працювала над тим, щоб виконати все, що потрібно з нашого боку. Президент України контролював цей процес, – сказав Кулеба.
Український міністр додав, що у разі, якщо не буде жодних “форс-мажорів”, то до кінця року Україна розпочне переговорний процес з Європейський Союзом про членство в блоці.
– Це буде черговий історичний момент. Черговий безпрецедентний історичний момент. І зараз ми рухаємося досить упевнено до цієї мети. Решту розкривати поки що не буду. Робота триває на всіх рівнях, як то кажуть, – наголосив він.
Раніше глава МЗС розповідав, що після розмов щодо залучення Росії до переговорів з врегулювання війни з Україною, зараз спостерігається цілковита фіксація на Формулі миру.
Завантаження
Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.Олег Корнієнко