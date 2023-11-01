Укр Рус Eng
Ігри
Укр Рус Eng
Популярні
Катували й возили по Газі: влада Ізраїлю підтвердила загибель 23-річної німкені Шані Лук, яку викрав ХАМАС
Вибухи у Хмельницькій і Черкаській областях: регіони атакували дрони
Загинули в обіймах: з’явилися деталі розстрілу сплячої родини у Волновасі
Польські перевізники планують страйкувати на кордоні з Україною: у чому причина
Виплати від ООН в Україні збільшили до 3 600 грн
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 01.11.2023

DeepStateMap

Повномасштабна війна в Україні розпочалася близько 05:00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Вторгнення стартувало з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Факти ICTV пропонують до уваги карти бойових дій від Deep State, Institute for the study of war та CTP, які умовно відображають ситуацію в містах України. Також доступна мапа бойових дій liveuamap.com.

Зараз дивляться
Читайте також
Карта бойових дій на 1 листопада 2023 – ситуація на фронті
ЗСУ, українська армія

Карта бойових дій в Україні Deep State у режимі онлайн

Умовні позначення на карті:

  • сині ділянки – територія, звідки окупантів вибито;
  • зелені ділянки – територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня;
  • сірі ділянки – територія, яка потребує уточнення;
  • червоні ділянки – територія, захоплена окупантами;
  • чорний колір – територія Криму та ОРДЛО;
  • рожевий колір – територія Придністров’я.

Також на карті Deep State позначені підрозділи ворога, штаби ворога, що використовуються ворогом аеродроми, флот ворога та напрямки атак ворога.

У жодному разі не використовуйте карту для того, щоб прокласти безпечні маршрути, користуйтеся зеленими коридорами, запропонованими владою.

Карта бойових дій liveuamap.com

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

На сьогодні на карті можна дивитися в режимі онлайн, де точаться бої в Україні, які території вже вільні від окупантів та інші важливі події.

Позначення кольорів на карті:

  • синій – уряд України, НАТО, інші західні сили;
  • червоний – Росія, Білорусь, Придністров’я.

Ділянки на карті, позначені червоним кольором, – тимчасово окуповані території України.

Війна в Україні, Карта, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Супутникові знімки зафіксували сліди пожежі на аеродромі Саки в Криму
вибух дим
Армія РФ використовує дрони Ланцет для атак на пріоритетні цілі – британська розвідка
БпЛА Ланцет
Послуги для ВПО у Дії тимчасово не працюватимуть через оновлення: що зміниться
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 01.11.2023
Що означає загроза застосування балістичного озброєння з ОТРК: пояснює експерт
ракети
Президентські вибори 2024. Чи відбудуться і наскільки це хороша ідея
Вибори в Україні

Завантаження

Ігри
Відео
Робот-сапер, що знешкоджує міни-пелюстки – унікальна розробка українських винахідників

Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.

Олег Корнієнко
Найсвіжіші новини з фронту | Нічна атака на Україну | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 01.11.2023
Дагестан – це другий Сектор Гази: реакція головних рабинів на погром в аеропорту
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 01.11.2023
Росія модифікує зброю: чим небезпечні нові дрони-“газонокосарки”
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 01.11.2023
Їй казали варити борщі, та вона вступила до війська: історія артилеристки з-під Бахмута
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 01.11.2023
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь