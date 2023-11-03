Росія продовжить тиснути на Авдіївку і посилить тиск на Куп’янськ – глава розвідки Естонії

Зусилля Росії із захоплення Авдіївки на Донеччині та просування до Куп’янська на Харківщині переслідують здебільшого пропагандистські цілі.

Водночас на лівому березі Херсонської області українські Збройні сили мають значний успіх.

З такою оцінкою виступив у п’ятницю начальник Центру розвідки Сил оборони Естонії (EDF), полковник Антс Ківісельг.

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За його словами, цього тижня Україні також вдалося відбити російські атаки і домогтися успіху на Півдні країни.

– Російська Федерація продовжує агресивний наступ в Україні. Основними напрямками наступальних операцій є Авдіївський напрямок у Донецькій області та Куп’янський напрямок у Харківській області, – сказав Ківісельг, даючи огляд основних подій в Україні за останні сім днів на щотижневій пресконференції, організованій Міністерством оборони.

За його словами, Росія домоглася деякого тактичного успіху в районі Авдіївки, але тільки за рахунок великих втрат.

– Агресивній війні в цьому регіоні сприяла і погода, яка залишалася відносно сухою і дозволяла використовувати важку техніку на відкритій місцевості. Бездоріжжя (сезон дощів, коли земля стає вологою, – Ред.) ще не настало в цьому районі і дозволяє використовувати віддалені дороги, – додав він.

Попри це, оборонні дії України залишаються організованими та багаторівневими, зазначив Ківісельг. За його словами, для захисту своїх позицій українці використовують далекобійний вогонь, штурмові безпілотники та мінні поля. Завдяки цьому втрати російської важкої техніки залишаються на такому ж високому рівні, як і в попередні тижні, сказав глава розвідки.

– Однак, незважаючи на втрати, Росія, найімовірніше, продовжить наступальні дії з колишньою інтенсивністю найближчими тижнями, маючи намір, імовірно, до кінця цього року встановити повний контроль над Авдіївкою, – сказав полковник.

Він також зазначив, що останнім часом цілі Російської Федерації не змінилися.

– Як і під час завоювання Бахмута, вона намагається захопити контроль над Авдіївкою, а потім, у разі успіху, представити це як значний воєнний успіх, що виправдає в очах російського народу необхідність подальшої агресії у бік Луганська й Донецька та повної окупації цих областей, – пояснив Ківісельг.

Крім того, у разі успіху росіян вони зможуть використати це в пропагандистських цілях, принизивши значення зусиль українських Збройних сил і сильно перебільшивши успіхи Російської Федерації, додав він.

– Якщо говорити про значення Авдіївки, то з точки зору операції це місто не таке важливе. Однак воно важливе з пропагандистської точки зору, – вважає розвідник.

За словами полковника, не виключено, що Росія активізує свої дії і в напрямку Куп’янська. Його відомство в останні кілька тижнів спостерігає в цьому районі перекидання нових російських підрозділів, а також передислокацію техніки в цьому напрямку.

– Наступні кілька тижнів, ймовірно, будуть спекотними в районі Авдіївки та Куп’янська, де зберігається прагнення Росії вийти до річок і кордонів Луганської області, тобто зайняти вигідні позиції для зимового періоду, – сказав Ківісельг.

Основний інтерес Росії в Авдіївці полягає в тому, щоб витіснити українські підрозділи якомога далі, щоб Донецьк не піддавався обстрілу української артилерії, пояснив полковник.

– Крім того, тут проходить маршрут постачання з півночі на південь, а також залізнична гілка, яка використовується Російською Федерацією для підкріплення своїх підрозділів. Наразі Україна здатна завдати по цій залізниці та цих дорогах тільки ракетного та артилерійського удару. Це і є та тактична перевага, яку Росія хотіла б отримати в регіоні, – сказав він.

Україна створює нові плацдарми на лівому березі Дніпра

Якщо на південно-східному фронті в районах Роботиного і Бахмута ситуація залишається практично незмінною, то південніше Україна домоглася великих успіхів, вважає естонський розвідник.

– Збройні сили України продовжують створювати нові плацдарми на лівому березі Дніпра, в основному в районі між населеними пунктами Херсон і Нова Каховка. Цьому сприяла і погода: низька хмарність та туман сприяли проведенню українськими підрозділами операцій з переправи через річку, – зазначив полковник.

Водночас Російська Федерація компенсувала слабкість свого наземного компонента в цьому регіоні посиленням авіаційної підтримки та застосуванням керованих ракет, додав полковник.

– Це також одна з причин, через яку командувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний у нещодавньому інтерв’ю виданню The Economist наголосив на важливості досягнення бодай локальної переваги в повітрі. Це дало б змогу українцям проводити більш ефективні наступальні операції і на більшу глибину, – пояснив Ківісельг.

Порівняно з минулим роком погодні умови не так сильно вплинули на перебіг наземних операцій, тому ще є час для проведення більших військових операцій. Однак, коли приблизно через тиждень почнуться дощі та бруд, вони поширяться з північного сходу на південь, сказав Ківісельг.

Джерело: ERR

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