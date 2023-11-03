Россия продолжит давить на Авдеевку и усилит давление на Купянск — глава разведки Эстонии

Усилия России по захвату Авдеевки в Донецкой области и продвижению к Купянску в Харьковской области преследуют в основном пропагандистские цели.

В то же время на левом берегу Херсонской области украинские Вооруженные силы имеют значительный успех.

С такой оценкой выступил в пятницу начальник Центра разведки Сил обороны Эстонии (EDF), полковник Антс Кивисельг.

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По его словам, на этой неделе Украине также удалось отразить российские атаки и добиться успеха на Юге страны.

— Российская Федерация продолжает агрессивное наступление в Украине. Основными направлениями наступательных операций являются Авдеевское направление в Донецкой области и Купянское направление в Харьковской области, — сказал Кивисельг, давая обзор основных событий в Украине за последние семь дней на еженедельной пресс-конференции, организованной Министерством обороны.

По его словам, Россия добилась некоторого тактического успеха в районе Авдеевки, но только за счет больших потерь.

— Агрессивной войне в этом регионе благоприятствовала и погода, которая оставалась относительно сухой и позволяла использовать тяжелую технику на открытой местности. Распутица (сезон дождей, когда земля становится влажной, — Ред.) еще не наступила в этом районе и позволяет использовать отдаленные дороги, — добавил он.

Несмотря на это, оборонительные действия Украины остаются организованными и многоуровневыми, отметил Кивисельг. По его словам, для защиты своих позиций украинцы используют дальнобойный огонь, штурмовые беспилотники и минные поля. Благодаря этому потери российской тяжелой техники остаются на таком же высоком уровне, как и в предыдущие недели, сказал глава разведки.

— Однако, несмотря на потери, Россия, скорее всего, продолжит наступательные действия с прежней интенсивностью в ближайшие недели, намереваясь, вероятно, к концу этого года установить полный контроль над Авдеевкой, — сказал полковник.

Он также отметил, что в последнее время цели Российской Федерации не изменились.

— Как и при завоевании Бахмута, она пытается захватить контроль над Авдеевкой, а затем, в случае успеха, представить это как значительный военный успех, который оправдает в глазах российского народа необходимость дальнейшей агрессии в сторону Луганска и Донецка и полной оккупации этих областей, — пояснил Кивисельг.

Кроме того, в случае успеха россиян они смогут использовать это в пропагандистских целях, принизив значение усилий украинских Вооруженных сил и сильно преувеличив успехи Российской Федерации, добавил он.

— Если говорить о значении Авдеевки, то с точки зрения операции этот город не так важен. Однако он важен с пропагандистской точки зрения, — считает разведчик.

По словам полковника, не исключено, что Россия активизирует свои действия и в направлении Купянска. Его ведомство в последние несколько недель наблюдает в этом районе переброску новых российских подразделений, а также передислокацию техники в этом направлении.

— Следующие несколько недель, вероятно, будут жаркими в районе Авдеевки и Купянска, где сохраняется стремление России выйти к рекам и границам Луганской области, т.е. занять выгодные позиции для зимнего периода, — сказал Кивисельг.

Основной интерес России в Авдеевке заключается в том, чтобы вытеснить украинские подразделения как можно дальше, чтобы Донецк не подвергался обстрелу украинской артиллерии, пояснил полковник.

— Кроме того, здесь проходит маршрут снабжения с севера на юг, а также железнодорожная ветка, используемая Российской Федерацией для подкрепления своих подразделений. В настоящее время Украина способна нанести по этой железной дороге и этим дорогам только ракетный и артиллерийский удар. Это и есть то тактическое преимущество, которое Россия хотела бы получить в регионе, — сказал он.

Украина создает новые плацдармы на левом берегу Днепра

Если на юго-восточном фронте в районах Работино и Бахмута ситуация остается практически неизменной, то южнее Украина добилась больших успехов, считает эстонский разведчик.

— Вооруженные силы Украины продолжают создавать новые плацдармы на левом берегу Днепра, в основном в районе между населенными пунктами Херсон и Новая Каховка. Этому способствовала и погода: низкая облачность и туман благоприятствовали проведению украинскими подразделениями операций по переправе через реку, — отметил полковник.

В то же время Российская Федерация компенсировала слабость своего наземного компонента в этом регионе усилением авиационной поддержки и применением управляемых ракет, добавил полковник.

— Это также одна из причин, по которой командующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в недавнем интервью изданию The Economist подчеркнул важность достижения хотя бы локального превосходства в воздухе. Это позволило бы украинцам проводить более эффективные наступательные операции и на большую глубину, — пояснил Кивисельг.

По сравнению с прошлым годом погодные условия не так сильно повлияли на ход наземных операций, поэтому еще есть время для проведения более крупных военных операций. Однако, когда примерно через неделю начнутся дожди и грязь, они распространятся с северо-востока на юг, сказал Кивисельг.

Источник: ERR

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