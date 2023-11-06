Треба розрізняти мирний час та воєнний: Чернєв про перехід від призову до рекрутингу

Міністр Рустем Умєров затвердив Концепцію військової кадрової політики Міноборони до 2028 року. Наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року передбачений на воєнний та мирний час.

В Україні почне працювати ефективна система військового рекрутингу.

Що таке військовий рекрутинг та як система вплине на призов – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Перехід на військовий рекрутинг: що відомо

Перехід від призову до рекрутингу здійснюватиметься протягом п’яти років, проте треба розрізняти мирний час та воєнний.

Про це заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Тому що під час воєнного часу основна мета в тому, щоб у нашого війська було достатньо людей. Контрактна основа – це більше, на мою думку, для мирного часу буде. І взагалі від строкової служби ми плануємо відмовитися, – пояснив нардеп.

За його словами, замість строкової служби особи призовного віку проходитимуть інтенсивне навчання у своїх вишах, і це буде не номінальна військова кафедра, а реальна підготовка майбутнього кадрового резерву для нашої армії.

– Рекрутинг – це про те, що люди набиратимуться на базі їхньої освіти, яку вони мають, і щоб вони були максимально корисними війську, а не так, як, на жаль, це буває зараз – коли ми “мікроскопом забиваємо цвях”. Тобто деякі люди з освітою, яка може бути кориснішою у певних підрозділах, зараз сидять в окопах та відбивають атаки, – зауважив Чернєв.

Мета переходу на рекрутинг

Однією з головних цілей він назвав інтеграцію України до євроатлантичної спільноти та впровадження стандартів НАТО з рекрутингу та контрактної служби.

– От все це загалом, я сподіваюся, дозволить нам мати сучасну європейську чи євроатлантичну армію в Україні за п’ять років, – додав політик.

Чернєв наголосив, що військова кафедра – лише ланка в ланцюжку військової підготовки, оскільки на сьогодні ми повинні мати якомога більше таких людей, бо наш агресивний сусід, на жаль, нікуди не дінеться навіть після нашої перемоги.

– Тому наша ціль – щоб базові навички мали практично всі. І в школі мають проводити не тільки один урок ДПЮ на тиждень, а, наприклад, реальні курси тактичної медицини. Базові навички для будь-якого військовослужбовця, плюс до всього мають проходити збори, – пояснив нардеп.

Моделі військового навчання

Наразі опрацьовуються різні моделі підходу до такого постійного навчання, наприклад, збори раз на два роки для всіх людей призовного віку або тих, хто закінчив військову кафедру після цього.

– Зараз працюємо над моделлю, наприклад, швейцарська, ізраїльська або інша. Тобто без строкової служби, але з постійним навчанням та підвищенням навичок військової служби, – підсумував Чернєв.

Напередодні міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ Про затвердження концепції військової кадрової політики до 2028 року, якою передбачено поступовий перехід від строкової військової служби до інтенсивної військової підготовки громадян призовного віку та запровадження рекрутингу.

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