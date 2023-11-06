У ISW оцінили ступінь пошкодження судноремонтного заводу в Керчі

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) за наявними супутниковими знімками вважають, що ракетний удар по судноремонтному заводу в Керчі не надто вплине на його роботу в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Про це йдеться у звіті ISW за 5 листопада.

Так, 4 листопада українські Повітряні сили завдали успішного удару по заводу Залив і пошкодили ракетоносний корвет проєкту 22800 Каракурт. Водночас ступінь пошкодження незрозумілий.

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Міністерство оборони РФ заявило, що російські війська нібито перехопили 13 із 15 українських ракет, але визнало, що дві ракети пошкодили корабель. Сам корабель не назвали.

Українські офіційні особи заявили, що пошкоджень зазнав ракетоносець Аскольд, корвет класу Каракурт, який Чорноморський флот Росії спустив на воду 2021 року.

За наявними даними, завод Залив планував побудувати 14 бойових кораблів для ЧФ РФ у період із 2016 до 2021 року, включно з вісьмома корветами проєкту 22800 класу Каракурт.

Але станом на 2023-й завод “Залив” спустив на воду тільки три такі корвети. У ISW зазначають, що Залив є найбільшою корабельнею у Східній Європі та, ймовірно, основною ремонтною базою для Чорноморського флоту в Криму. Адже 13 вересня 2023 року ЗСУ вдарили по іншому судноремонтному підприємству Севморзавод у Севастополі.

Ступінь пошкодження ремонтних потужностей судноремонтного заводу Залив поки що незрозумілий. Але супутникові знімки дають змогу припустити, що ракетний удар не завдав шкоди, яка порушить його роботу в середньостроковій і довгостроковій перспективі, на відміну від удару по Севморзаводу.

Джерело : ISW

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