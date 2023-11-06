Аналитики американского Института изучения войны (ISW) по имеющимся спутниковым снимкам считают, что ракетный удар по судоремонтному заводу в Керчи не сильно повлияет на его работу в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Об этом говорится в отчете ISW за 5 ноября.

Так, 4 ноября украинские Воздушные силы нанесли успешный удар по заводу Залив и повредили ракетоносный корвет проекта 22800 Каракурт. При этом степень повреждения неясна.

Сейчас смотрят

Министерство обороны РФ заявило, что российские войска якобы перехватили 13 из 15 украинских ракет, но признало, что две ракеты повредили корабль. Сам корабль не назвали.

Украинские официальные лица заявили, что повреждения получил ракетоносец Аскольд, корвет класса Каракурт, который Черноморский флот России спустил на воду в 2021 году.

По имеющимся данным, завод Залив планировал построить 14 боевых кораблей для ЧФ РФ в период с 2016 по 2021 годы, включая восемь корветов проекта 22800 класса Каракурт.

Но по состоянию на 2023-й завод Залив спустил на воду только три таких корвета. В ISW отмечают, что Залив является крупнейшей верфью в Восточной Европе и, вероятно, основной ремонтной базой для Черноморского флота в Крыму. Ведь 13 сентября 2023 года ВСУ ударили по другому судоремонтному предприятию Севморзавод в Севастополе.

Степень повреждения ремонтных мощностей судоремонтного завода Залив пока неясна. Но спутниковые снимки позволяют предположить, что ракетный удар не нанес ущерба, который нарушит его работу в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в отличие от удара по Севморзаводу.

Источник : ISW

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.