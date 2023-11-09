Укр Рус Eng
Ігри
Укр Рус Eng
Популярні
Поліцейські знайшли військового, який подарував Частякову гранату – МВС
6 листопада – річниця визволення Києва від нацистів: як це було
Під Києвом від вибуху гранати загинув помічник Залужного Частяков, поранено його 13-річного сина
День визволення Києва: архівні знімки зруйнованої столиці
Заява Фаріон про українських військових: Чернєв звернувся до СБУ
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 09.11.2023

DeepStateMap

Повномасштабна війна в Україні розпочалася близько 05:00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Вторгнення стартувало з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Факти ICTV пропонують до уваги карти бойових дій від Deep State, Institute for the study of war та CTP, які умовно відображають ситуацію в містах України. Також доступна мапа бойових дій liveuamap.com.

Зараз дивляться
Читайте також
Карта бойових дій на 9 листопада 2023 – ситуація на фронті
Війна в Україні, ЗСУ

Карта бойових дій в Україні Deep State у режимі онлайн

Умовні позначення на карті:

  • сині ділянки – територія, звідки окупантів вибито;
  • зелені ділянки – територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня;
  • сірі ділянки – територія, яка потребує уточнення;
  • червоні ділянки – територія, захоплена окупантами;
  • чорний колір – територія Криму та ОРДЛО;
  • рожевий колір – територія Придністров’я.

Також на карті Deep State позначені підрозділи ворога, штаби ворога, що використовуються ворогом аеродроми, флот ворога та напрямки атак ворога.

У жодному разі не використовуйте карту для того, щоб прокласти безпечні маршрути, користуйтеся зеленими коридорами, запропонованими владою.

Карта бойових дій liveuamap.com

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

На сьогодні на карті можна дивитися в режимі онлайн, де точаться бої в Україні, які території вже вільні від окупантів та інші важливі події.

Позначення кольорів на карті:

  • синій – уряд України, НАТО, інші західні сили;
  • червоний – Росія, Білорусь, Придністров’я.

Ділянки на карті, позначені червоним кольором, – тимчасово окуповані території України.

Війна в Україні, Карта, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Документалісти Truth Hounds, імовірно, знайшли виконавців атаки по ресторану Ria Lounge у Краматорську
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 09.11.2023
Як працює Нова пошта під час повітряної тривоги
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 09.11.2023
У Скадовську прогриміли вибухи: попередньо, приліт по окупантах
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 09.11.2023
Золотий хрест головнокомандувача ЗСУ: за які вчинки дають нагороду та які пільги передбачені
танк ЗСУ
ЗСУ за добу ліквідували 1080 окупантів та 77 одиниць важкої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 09.11.2023

Завантаження

Ігри
Відео
Здоров'я
”Мене розстріляли, але я вижив”: історія воїна, якого врятувало справжнє диво

Захисника Євгенія Романа. Росіяни взяли його в полон, розстріляли, фактично стратили, але він вижив і доповз до позицій наших армійців. Євгеній каже, що вижив завдяки Богу і певно тому, що має ще призначення в цьому житті.

Оксана Михайлова
ГУР ліквідувало колаборанта | 100 тисяч снарядів для України | Новини Факти ICTV за 08.11.2023
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 09.11.2023
Втома від війни та корупція — назад у 2016? | Обстріл Сумщини | Новини Факти ICTV за 08.11.2023
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 09.11.2023
Офіційно: це зробило ГУР! | СБУ викрила зрадницю на Донеччині | Новини Факти ICTV за 08.11.2023
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 09.11.2023
Звіт ЄС: підсумки | Штурм окупантів на Донеччині | Новини Факти ICTV за 08.11.2023
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 09.11.2023
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь