РФ за добу втратила майже 1000 окупантів та 95 одиниць техніки

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 370 980 своїх військових. З них 980 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати Росії з з 24.02.22 до 15.01.24

Зараз дивляться

танків ‒ 6089 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 11322 (+20) од,

артилерійських систем – 8771 (+24) од,

РСЗВ – 958 (+1) од,

засобів ППО ‒ 650 (+2) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6865 (+4),

крилатих ракет ‒ 1815 (+1),

кораблів /катерів ‒ 23 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11698 (+31) од,

спеціальної техніки ‒ 1356 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 691-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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