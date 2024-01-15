Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
РФ за добу втратила майже 1000 окупантів та 95 одиниць техніки
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 370 980 своїх військових. З них 980 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати Росії з з 24.02.22 до 15.01.24
Зараз дивляться
- танків ‒ 6089 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11322 (+20) од,
- артилерійських систем – 8771 (+24) од,
- РСЗВ – 958 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 650 (+2) од,
- літаків – 329 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6865 (+4),
- крилатих ракет ‒ 1815 (+1),
- кораблів /катерів ‒ 23 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11698 (+31) од,
- спеціальної техніки ‒ 1356 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 691-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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