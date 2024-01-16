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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Не служили, але отримували гроші: ДБР завершило розслідування щодо трьох депутатів Київради

Не служили, але отримували гроші: ДБР завершило розслідування щодо трьох депутатів Київради
Фото: ДБР

​Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо трьох депутатів Київради за ухиляння від військової служби.

Про це повідомили в ДБР.

Слідчі встановили, що солдати однієї з військових частин, троє з яких мають статус депутатів Київради, та ще один – помічник депутата Київради, впродовж року не з’являлися на військову службу, проте отримували за це зарплату.

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Керівник апарату Київської міської військової адміністрації (КМВА) допоміг оформити липове відрядження трьом депутатам та одному помічнику. До схеми залучили і командира однієї з військових частин територіальної оборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією.

ДБР завершило розслідування щодо ухиляння від військової служби депутатами Київради

ДБР завершило розслідування щодо ухиляння від військової служби депутатами Київради

Тепер трьом депутатам та помічнику депутата оголошено про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби,  вчиненому групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України), а керівнику апарату Київської міської військової адміністрації – у сприянні в ухиленні.

Командир військової частини обвинувачується у перевищенні службових повноважень (ст. 365 КК України).

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Джерело: ДБР
ДБР, Київрада, мобілізація
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