Не служили, але отримували гроші: ДБР завершило розслідування щодо трьох депутатів Київради

​Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо трьох депутатів Київради за ухиляння від військової служби.

Про це повідомили в ДБР.

Слідчі встановили, що солдати однієї з військових частин, троє з яких мають статус депутатів Київради, та ще один – помічник депутата Київради, впродовж року не з’являлися на військову службу, проте отримували за це зарплату.

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Керівник апарату Київської міської військової адміністрації (КМВА) допоміг оформити липове відрядження трьом депутатам та одному помічнику. До схеми залучили і командира однієї з військових частин територіальної оборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією.

Тепер трьом депутатам та помічнику депутата оголошено про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби, вчиненому групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України), а керівнику апарату Київської міської військової адміністрації – у сприянні в ухиленні.

Командир військової частини обвинувачується у перевищенні службових повноважень (ст. 365 КК України).

Джерело : ДБР

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