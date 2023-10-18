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Ольга Чайко, Журналістка Факти ICTV
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Розстріли на Майдані: суд виніс вироки п’яти беркутівцям

Революція Гідності - Євромайдан
Фото: УНІАН

Святошинський райсуд Києва за засіданні 18 жовтня почав виголошувати вирок у справі про розстріли на Інститутській 20 лютого 2014 року, під час яких було вбито 48 та поранено 79 людей.

На лаві підсудних двоє колишніх співробітників київського полку Беркут Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, а троє інших – Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін – перебувають у міжнародному розшуку, повідомляє кореспондент Фактів ICTV із зали суду.

Офіс генпрокурора запросив у суду довічне ув’язнення для усіх п’яти обвинувачених.

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Головуючий суддя у справі Сергій Дячук оголосив вироки:

  • Олега Янішевського, який у розшуку, заочно засуджено до довічного ув’язнення.
  • А Сергій Зінченко та Павло Аброськін теж заочно отримали по 15 років позбавлення волі.
  • Сергія Тамтуру виправдано.
  • Олександра Маринченка засуджено до п’яти років, але він вже відбув покарання на час перебування в СІЗО.

Рішення оскаржуватимуть обидві сторони. Представники беркутівців запевняють, що ті діяли спонтанно і їх спровокували мітингувальники. Рідні загиблих вважають, що покарання для тих, хто був присутнім у суді, надто легке. Тому подаватимуть апеляцію.

ДБР 13 жовтня оголосило про завершення розслідування проти безпосередніх виконавців масових розстрілів активістів на Майдані у лютому 2014-го.

Справа стосується шести колишніх міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП Беркут, підпорядкованого ГУ МВС у Києві.

На завершальній стадії розслідування проти інших 14 беркутівців, причетних до розстрілів.

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Євромайдан, Беркут, Революція Гідності, Розстріли на Майдані, Суд
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