Путін вирішив підпалити світ, він не зупиниться на Україні – Дуда

Російський диктатор Володимир Путін вирішив “підпалити світ”. У разі перемоги над Україною він не зупиниться.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час Українського сніданку в Давосі.

– Я абсолютно впевнений, що через 30 років після розпаду Радянського Союзу ми можемо сказати, що зараз ми є свідками відродження російського імперіалізму в його кровожерливій версії. Без жодних сумнівів, Путін вирішив підпалити світ, – сказав він.

За словами польського президента, зараз триває найбільший воєнний конфлікт після Другої світової війни. З тими самими темними ознаками: вбивством мирного населення, обстрілами цивільної інфраструктури, тортурами, провокуванням голоду в різних куточках світу та іншими способами і формами порушення міжнародного права.

Зараз дивляться

Дуда вважає, що найнебезпечнішим є те, що з ходом війни РФ проти України формується “коаліція зла”.

– І вона є сприятливою не лише для Путіна, вона готова брати на себе повноваження і ризик руйнування міжнародного порядку. Основи вільного світу, свобода, гідність і демократія зараз руйнуються і мають багато ворогів. Україна бореться не тільки за свій суверенітет, але й захищає наші демократичні цінності. Ми не повинні цього забувати, – додав лідер Польщі.

Президент наголосив, що перемога Путіна “відправить чіткий сигнал усьому світові, усі його прихильники будуть посилювати свою діяльність проти західного світу”.

Кремль думає, що час на їхньому боці, і розраховує на втому Заходу від війни.

– Нам треба готуватися до довгого маршу, в якому ми будемо боротися за безпеку наших громадян, підтримувати Україну в їхній боротьбі і допомагати Україні у відновленні, відбудові за рахунок тих активів, які були конфісковані в агресора, – зазначив Дуда.

На його думку, надзвичайно важливо розблокувати фінансову допомогу Україні від США та ЄС.

Переговори між Україною та РФ

Коментуючи мирні переговори між Москвою та Києвом, Дуда сказав, що українці повинні самі вирішувати своє майбутнє. Війна може закінчитися лише з повним відведенням військ Москви.

– Вони напали на суверенну країну як агресор. Війна закінчиться, коли ми витіснимо росіян з усіх окупованих територій України. Всі інші рішення будуть означати перемогу для Росії, – вважає президент Польщі.

РФ може напасти на інші країни

Він також підкреслив, що у разі перемоги Росія не зупиниться на Україні. Інші держави у Східній Європі, Кавказ, Центральна Азія можуть стати наступною жертвою РФ.

– Я впевнений, якщо Росія виграє цю війну, якщо вона переможе, то вона нападе на наступну країну. Це типова поведінка для російського імперіалізму. Вони будуть нападати знову і знову. Україна повинна виграти цю війну, і ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб допомогти нашим українським товаришам. Це наш обов’язок, – резюмував Дуда.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україні та Польщі потрібно вже зараз замислитися над створенням альянсу в рамках Європейського Союзу.

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