Суд обирає запобіжний захід бізнесмену Мазепі: що відомо про справу

Бізнесменові та директорові інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід. Що відомо про справу та у чому його підозрюють – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Що відбувається у суді

На початку засідання прокурорка Вікторія Редько подала клопотання щодо визнання Міністерства економіки потерпілим у цій справі.

Адвокат Мазепи Тарас Пошиванюк подав клопотання про відеотрансляцію засідання, оскільки справа викликала “велику суспільну цікавість”. Суд відмовив у задоволенні цього клопотання.

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Адвокат розповів, що о 6:30 йому зателефонував детектив ДБР та сказав прибути в бюро для отримання підозри.

– Одразу вручили клопотання про обрання запобіжного. Дивує, чому така квапливість. Якщо всі дії відбуваються в денну пору, а було ще темно. Ніхто не пояснив, в чому терміновість, — сказав він.

Крім того, Пошиванюк заявив про порушення презумпції невинуватості.

– Бо вказано, що вчинено злочинні дії, що мають ознаки важких. Вже стверджується, що вже вчинив злочин як факт. Бодай мало б бути написано: підозрюється, — зазначив адвокат.

Сторона захисту подала клопотання про відвід прокурора. Суддя відмовив у відведенні прокурора. Після цього адвокати Мазепи просили надати їм час на ознайомлення з матеріалами справи, але суддя відмовився оголосити перерву.

Адвокати заявили відвід судді. Клопотання розглядатиме інший суддя.

Відомо, що прокурори просять призначити Мазепі заставу у 700 млн грн.

У чому підозрюють Мазепу

За версією слідства, на Київщині було викрито посадовців та підприємців, які незаконно заволоділи землями Київської ГЕС.

– Ділянки, на яких розташовані гідротехнічні споруди, а це ми з вами прекрасно розуміємо – критична інфраструктура столиці. Зараз йдеться про 7 гектарів землі. Їх переоформили на підставних осіб, щоб збудувати на них котеджні містечка, – розповіла в ефірі всеукраїнського телемарафону Єдині новини радниця ДБР Тетяна Сапьян.

У ДБР зазначали, що до злочинної організації входило майже два десятки фігурантів. Серед них відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів.

– Вони діяли в інтересах декількох забудовників. Використовуючи прогалини у правовому статусі ділянок, організатори через корупційні зв’язки у держорганах оформлювали їх як землі сільгосппризначення, що дозволяло виділяти ці ділянки громадянам України, – йдеться у повідомленні.

В ДБР уточнили, що викрили схему ще торік. 18 січня працівники Бюро “під час спроби виїзду за кордон затримали бізнесмена-організатора схеми протиправного заволодіння землями” Київської ГЕС, а також ще трьох фігурантів у різних регіонах України. Зокрема, затриманий і брат бізнесмена.

Що каже сторона захисту і Мазепа

Адвокати Ігоря Мазепи пов’язують справу, яку відкрило ДБР, і це затримання із позицією бізнесмена стосовно тиску силовиків на бізнес.

– Затримання засновника однієї з найбільших інвестиційних компаній в Україні Concorde Capital Ігоря Мазепи пов’язане з його публічною позицію щодо посилення тиску з боку правоохоронних органів на власників українського бізнесу, – про це повідомили у пресслужбі компанії Concorde Capital, засновником якої є Мазепа.

Там зазначили, що “силовики діяли протизаконно та агресивно, допустили всі можливі процесуальні порушення під час серії обшуків: не допустили адвокатів, вилучали всі без розбору документи й особисті кошти працівників компанії, обшукали офіс компанії без ухвали суду та з виламуванням дверей”. Компанія вже готує звернення до керівництва держави щодо тиску на Concorde Capital та знищення силовиками інвестиційного клімату в Україні.

Сам Мазепа також зробив заяву про своє затримання:

– Підозра стосується виділення якоїсь земельної ділянки на 2,4 га. Хтось там порахував, що ця операція завдала збитків державі на 7 млн грн. Кажуть, виділили з порушенням законодавства. Чому прийшли до мене — не ясно, бо я нікому ніяких державних ділянок не виділяв. Відповіді на запитання, чи затримали тих, хто виділяв, я не отримав, – написав він у Facebook.

Чому застава для Мазепи становить 700 млн грн

Речниця ДБР Тетяна Сапьян у коментарі Суспільному пояснила, чому прокурори просять призначити Мазепі заставу у 700 млн грн.

– Слідство запропонувало для розгляду суду утримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 700 млн грн, зважаючи на матеріальний стан підозрюваного та його можливості переховуватися, — сказала вона.

Сапьян нагадала, що фігуранта кримінального провадження було затримано на кордоні.

Джерело : Суспільне

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