Мер Мелітополя Іван Федоров стане новим головою Запорізької ОВА

У вівторок, 23 січня, Кабмін погодив призначення мера Мелітополя Івана Федорова начальником Запорізької ОВА.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначено, що Малашка Юрія Анатолійовича звільнили з посади глави ОВА.

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Остаточно голову обласної військової адміністрації має своїм указом призначити президент.

Що відомо про Івана Федорова

Іван Федоров народився 1988 року у Мелітополі Запорізької області.

Освіта

У 2006 – 2011 роках навчався у Таврійському агротехнологічному університеті, магістр з економіки підприємства.

Ступінь бакалавра менежменту отримав у Київському політехнічному інституті.

У 2012 по 2015 роки здобував ступінь магістра у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління.

Робота

У 2010 році Федоров обраний до Мелітопольської міської ради від Партії Регіонів.

З 2014 по 2019 працював заступником Мелітопольського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

У 2015 році обраний до Запорізької облради від партії Блок Петра Порошенка.

З серпеня 2019 — жовтень 2019 — директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

Згодом працював першим заступником голови Запорізької облдержадміністрації.

З грудня 2020-го став Мелітопольськм міським головою.

Під час після окупації Мелітополя в березні 2022 року Федоров відмовився співпрацювати з російськими окупантами.

11 березня 2022 року його було викрадено російськими військовими. Після кількох днів катувань, Федорова обміняли на дев’ятьох полонених російських солдатів-строковиків.

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