Мер Мелітополя Іван Федоров стане новим головою Запорізької ОВА
У вівторок, 23 січня, Кабмін погодив призначення мера Мелітополя Івана Федорова начальником Запорізької ОВА.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зазначено, що Малашка Юрія Анатолійовича звільнили з посади глави ОВА.
Остаточно голову обласної військової адміністрації має своїм указом призначити президент.
Що відомо про Івана Федорова
Іван Федоров народився 1988 року у Мелітополі Запорізької області.
Освіта
У 2006 – 2011 роках навчався у Таврійському агротехнологічному університеті, магістр з економіки підприємства.
Ступінь бакалавра менежменту отримав у Київському політехнічному інституті.
У 2012 по 2015 роки здобував ступінь магістра у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління.
Робота
У 2010 році Федоров обраний до Мелітопольської міської ради від Партії Регіонів.
З 2014 по 2019 працював заступником Мелітопольського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
У 2015 році обраний до Запорізької облради від партії Блок Петра Порошенка.
З серпеня 2019 — жовтень 2019 — директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.
Згодом працював першим заступником голови Запорізької облдержадміністрації.
З грудня 2020-го став Мелітопольськм міським головою.
Під час після окупації Мелітополя в березні 2022 року Федоров відмовився співпрацювати з російськими окупантами.
11 березня 2022 року його було викрадено російськими військовими. Після кількох днів катувань, Федорова обміняли на дев’ятьох полонених російських солдатів-строковиків.