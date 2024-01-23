Засідання Рамштайн-18: Умєров назвав критично важливі складові для успіху України
Для прориву Україні потрібні інновації та значний технологічний прогрес у співпраці з країнами-партнерами.
Про це заявив український міністр оборони Рустем Умєров під час засідання 18-го за ліком Рамштайну, яке відбулось в онлайн-форматі 23 січня, повідомили у Міністерстві оборони України.
У вступному слові Рустем Умєров подякував усім країнам, які підтримують українські Сили оборони, зокрема, у розвитку коаліцій спроможностей.
Він повідомив, що зараз критично необхідно нарощувати довгострокові пакети військової допомоги України.
Своєю чергою у Міністерстві оборони готові співінвестувати в технології та спільне виробництво, ділитися нашим бойовим досвідом, сприяти укладенню довгострокових контрактів із зацікавленими компаніями.
– Достатні обсяги техніки та боєприпасів, технічного обслуговування та запасних частин є критично важливою складовою успіху. Але для прориву потрібні інновації та значний технологічний прогрес. Саме тому у 2024 році оборонні технології матимуть центральну роль у порядку денному Міністерства оборони, – заявив Умєров.
Зазначається, що онлайн-засідання 18-ї зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн з боку української делегації представляли:
- міністр оборони України Рустем Умєров;
- перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк;
- головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний;
- начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Шаптала;
- начальник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов;
- заступник керівника Офісу президента Роман Машовець;
- заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький.
Нагадаємо, перед цим зі вступним словом під час відкриття Рамштайну виступив глава Міністерства оборони США Ллойд Остін, який закликав країни-партнери підтримувати Україну наземними системами протиповітряної оборони.