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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Засідання Рамштайн-18: Умєров назвав критично важливі складові для успіху України

Рустем Умєров
Фото: Міноборони

Для прориву Україні потрібні інновації та значний технологічний прогрес у співпраці з країнами-партнерами.

Про це заявив український міністр оборони Рустем Умєров під час засідання 18-го за ліком Рамштайну, яке відбулось в онлайн-форматі 23 січня, повідомили у Міністерстві оборони України.

У вступному слові Рустем Умєров подякував усім країнам, які підтримують українські Сили оборони, зокрема, у розвитку коаліцій спроможностей.

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Він повідомив, що зараз критично необхідно нарощувати довгострокові пакети військової допомоги України.

Своєю чергою у Міністерстві оборони готові співінвестувати в технології та спільне виробництво, ділитися нашим бойовим досвідом, сприяти укладенню довгострокових контрактів із зацікавленими компаніями.

– Достатні обсяги техніки та боєприпасів, технічного обслуговування та запасних частин є критично важливою складовою успіху. Але для прориву потрібні інновації та значний технологічний прогрес. Саме тому у 2024 році оборонні технології матимуть центральну роль у порядку денному Міністерства оборони, – заявив Умєров.

Зазначається, що онлайн-засідання 18-ї зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн з боку української делегації представляли:

  • міністр оборони України Рустем Умєров;
  • перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк;
  • головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний;
  • начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Шаптала;
  • начальник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов;
  • заступник керівника Офісу президента Роман Машовець;
  • заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, перед цим зі вступним словом під час відкриття Рамштайну виступив глава Міністерства оборони США Ллойд Остін, який закликав країни-партнери підтримувати Україну наземними системами протиповітряної оборони.

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Джерело: Міноборони
Війна в Україні, Міноборони, Міноборони України, Рамштайн, Рустем Умєров
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