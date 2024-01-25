Перерахунок пенсій, саміт у Брюсселі та ціни на пальне: що зміниться для українців з 1 лютого

У лютому на Україну очікують дві важливі міжнародні події, які можуть принести суттєві зміни. На початку місяця має відбутися саміт у Брюсселі, на якому планують ухвалити пакет допомоги для нашої країни у розмірі €50 млрд. Також планується конференція з відновлення України, яка має відбутися в Токіо.

Які ще важливі зміни очікують на українців із 1 лютого 2024 року – далі в матеріалі.

Пенсії

На початку лютого відбудеться перерахунок пенсій, який вплине на розмір виплат. Тож уже з 1 числа мінімальний розмір соцвиплати становитиме 2 361 грн, а максимальний – 23 610 грн.

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Також у другій половині місяця стане відомим точний відсоток індексації пенсії 1 березня 2024 року. Раніше у Мінсоцполітики припускали, що він буде на рівні 13%.

– На 2024 рік у нас передбачається індексація. Точний розмір буде розраховано з огляду на показники макроекономіки, які ми будемо бачити на середину лютого… Попередньо ми очікуємо зростання приблизно на 13%, – повідомляла перший заступник міністра соціальної політики Дарія Марчак.

Комунальні тарифи

В Україні до кінця опалювального сезону (до середини квітня) не планують підвищувати комунальні тарифи для побутових споживачів. Зокрема, ціни на газ, опалювання та гарячу воду для громадян залишаться без змін.

Проте з початку місяця деякі споживачі почнуть платити за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирних будинках. Наприклад, у Київській області середній показник за цю послугу становитиме 320 грн. Проте у кожному будинку ця сума є індивідуальною й залежить від кількості квартир і технічних особливостей мереж.

Також із 1 лютого зміняться ціни на електроенергію для малих непобутових споживачів, зокрема суб’єктів малого підприємництва, які купують електричну енергію для власного використання, електроустановки яких приєднані до відповідних мереж із договірною потужністю до 50 кВт.

Для цих споживачів зміна тарифу відбувається щомісяця, а ціни розраховуються за методикою НКРЕКП та охоплюють:

ціну купівлі електроенергії на ринку;

тариф на послуги оператора системи розподілу;

тариф на послуги оператора системи передачі;

тариф на послуги постачальника універсальної послуги.

Решта українців платитимуть 2,64 грн/кВт•год за електроенергію.

Житлові субсидії

У лютому 2024 року в українців збережеться можливість отримувати державну допомогу у вигляді субсидій для оплати житлово-комунальних послуг. Також уряд гарантує збільшення видатків на субсидії цього року.

Середній розмір фінансової підтримки для українців на оплату комунальних послуг в опалювальний сезон-2023−24 становить 1410 грн.

Згідно з ухваленим рішенням КМУ, нормативи опалення на зиму 2024 року зросли приблизно в 4 рази і становлять для надання субсидії:

на вугілля — 2,23 тонн;

на дрова — 7,41 тонн.

Нарахування військовим

З 1 лютого 2024 року деякі військові, незалежно від того, чи перебувають вони у районах проведення бойових дій, можуть отримати виплату 30 тис. грн.

Відповідно до абзацу 16 пункту 2 розділу ХХХІV наказу МОУ № 260, 30 тис. грн можуть отримати військовослужбовці, які виконують бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами (розпорядженнями) (у розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань):

з інтенсивної підготовки для ведення воєнних (бойових) дій у складі військових частин (підрозділів), включених до складу резерву Головнокомандувача Збройних Сил України сил оборони держави;

з управління угрупованнями військ (сил) у складі розгорнутих пунктів управління Генерального штабу ЗСУ;

з управління підпорядкованими силами та засобами відповідно до завдань, які покладаються на Адміністрацію Державної спеціальної служби транспорту, у складі розгорнутих пунктів управління Державної спеціальної служби транспорту;

у складі робочої групи або одиночним порядком, визначені Головнокомандувачем або начальником Генерального штабу Збройних Сил України, у межах областей України, на територіях яких ведуться воєнні (бойові) дії;

з розмінування (виявлення, знешкодження та знищення) вибухонебезпечних предметів поза районами ведення бойових дій;

у складі діючих угруповань військ (сил) сил оборони держави згідно з переліком завдань, затвердженим Міністром оборони України;

із всебічного забезпечення діючих угруповань військ (сил) сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій;

з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури (у тому числі об’єктів транспортної інфраструктури ― військовими частинами та підрозділами Державної спеціальної служби транспорту).

Крім того, в абзаці 30 пункту 2 Закону зазначено, що, військовослужбовцям, які в установленому законодавством порядку відряджені для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі до складу сільських (селищних), міських, районних та обласних військових адміністрацій, на території (або частині цієї території), на яких ведуться воєнні (бойові) дії, та виконують бойові (спеціальні) завдання, виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 тис. грн.

Виплати ВПО

У лютому всі переселенці отримуватимуть кошти від держави. Відповідне рішення щодо продовження соцвиплат до 1 березня ухвалив Кабмін.

Зміни, які було заявлено у соцпрограмі з 1 лютого, перенесуть на місяць.

— Зважаючи на зимовий період, труднощі з пошуком роботи та ще низку обставин, ми вирішили з Кабінетом міністрів продовжити виплати абсолютно всім внутрішньо переміщеним особам ще на місяць. Ми змогли знайти на це ресурс, це чималі гроші, більш як 6 млрд грн, — розповіла глава Мінсоцполітики Оксана Жолнович.

Допомога для громадян, які проживають в Україні і мають статус внутрішньо переміщених осіб, становить:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн

для інших осіб – 2 тис. грн.

Отримувати гроші можна 15 та 28 числа кожного місяця.

Ціни на пальне

У лютому на АЗС відбудеться зниження вартості пального. Очікується, що лютий 2024 року ми зустрінемо з цінами 45-49 грн/л за бензин і дизель.

– На сьогодні середня ціна за літр бензину і дизеля становить близько 50,60 грн. Навіть ті великі мережі АЗС, які продають пальне по 54-55 грн/л, надають клієнтам знижку, і підсумкова вартість становить 51-52 грн. І вони теж рано чи пізно знизять ціну, – повідомив аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сіренко.

За прогнозами, вартість газу на АЗС також продовжить знижуватися. Очікується, що ціна на цей вид пального буде в межах 27,60 грн/л.

Укрпошта доставлятиме ліки

АТ Укрпошта з 1 лютого 2024 року зможе продавати ліки на деокупованих і прифронтових територіях у межах реалізації проєкту Укрпошта-Ліки.

– Пілотний запуск ініціативи заплановано з 1 лютого. З цією метою АТ Укрпошта отримає ліцензію на продаж лікарських засобів у наявних стаціонарних поштових або мобільних відділеннях, – повідомило Мінреінтеграції.

На думку Мінреінтеграції, відповідна ініціатива дасть змогу вирішити проблему доступних ліків на 100% території України вже в першій половині 2024 року.

Зазначається, що наразі попередньо триває пошук належного приміщення для відкриття першого ліцензованого складу в Києві та відбувається набір фармацевтів, оскільки відпускати нерецептурні та рецептурні ліки має право лише фахівець.

Крім того, заплановано запровадження гарячої лінії для оформлення запитів від громадян.

Зустріч лідерів ЄС щодо допомоги Україні

1 лютого лідери ЄС знову зустрінуться на саміті у Брюсселі, щоб спробувати укласти угоду щодо фінансового пакету.

Ба більше, держави-члени ЄС готові ухвалити пакет допомоги Україні у розмірі €50 млрд, незалежно від того, чи підтримає його Угорщина.

– Якщо Орбан продовжить блокувати пакет підтримки, буде рішення решти 26 країн ЄС ухвалити його, і підготовка до такого сценарію вже добре просунулася, – сказали чиновники.

Потенційний запасний варіант полягає в тому, щоб решта країн-членів ЄС спрямували гроші Києву поза межами бюджетного процесу ЄС.

Якщо Орбан вирішить піти цим шляхом, можлива ескалація, включно із запуском ЄС наступного етапу штрафних заходів проти Будапешта, що може призвести до позбавлення його права голосу як країни-члена, заявили чиновники.

Конференція у Токіо

У лютому, а саме 19 числа, у Токіо має відбутися конференція з відновлення України.

– Працюємо над тим, щоб за результатами конференції японські компанії стали важливими учасниками відновлення України, – сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

В Японії зазначили, що хочуть почути на конференції конкретні потреби в підтримці відновлення та реконструкції в Україні.

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