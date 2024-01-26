Ситуація повторюється. Деякі компанії порушують постачання продуктів для ЗСУ – МОУ

Міноборони за останній тиждень провело вже дві неоголошені перевірки постачальників харчування для ЗСУ, і в обох випадках зафіксовані порушення.

Заступник міністра оборони Віталій Половенко 26 січня проінспектував постачання продуктів до військових частини на південному сході країни.

А перед цим, 19 січня, він позапланово перевіряв склади деяких військових частин на сході.

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– Ситуація повторюється. Деякі компанії, з якими ми уклали договори наприкінці 2023-го, не можуть впоратися зі своїми обов’язками. Йдеться про постачання, по-перше, якісних продуктів, по-друге, вчасне постачання, – зауважив Половенко.

За його словами, аби така ситуація не повторювалася, в майбутньому закупівлі проводитиме ДП Державний оператор тилу.

– Слід враховувати всі нюанси та особливості військових підрозділів. Тому інформацію з таких перевірок ми передаватимемо в ДОТ, адже в майбутньому саме вони проводитимуть торги на харчування, – сказав він.

Половенко додав, що в обох випадках за всіма зафіксованими порушеннями будуть складені відповідні акти, постачальникам за недотримання умов договору виставить штрафні санкції.

За результатами попередньої поїздки МОУ змінило постачальника деяким військовим частинам.

У листопаді 2023 року у Міністерстві оборони України заявили про спроби деяких компаній зірвати закупівлі продуктів харчування для української армії.

Джерело : Міноборони

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