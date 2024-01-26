Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Інфографіка
Падіння Іл-76 в Бєлгородській області: що не так із версією РФ про полонених на борту літака
Дата бою Усик – Ф’юрі: коли та де відбудеться поєдинок за звання абсолюта
Путін вчергове просить про переговори, щоб завершити війну – Bloomberg
Іл-76 упав у Бєлгородській області РФ: він перевозив ракети до С-300 – що відомо
Генштаб ЗСУ оприлюднив заяву на тлі падіння російського Іл-76
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Ситуація повторюється. Деякі компанії порушують постачання продуктів для ЗСУ – МОУ

Міністерство оборони України
Фото: Міноборони

Міноборони за останній тиждень провело вже дві неоголошені перевірки постачальників харчування для ЗСУ, і в обох випадках зафіксовані порушення.

Заступник міністра оборони Віталій Половенко 26 січня проінспектував постачання продуктів до військових частини на південному сході країни.

А перед цим, 19 січня, він позапланово перевіряв склади деяких військових частин на сході.

Зараз дивляться

– Ситуація повторюється. Деякі компанії, з якими ми уклали договори наприкінці 2023-го, не можуть впоратися зі своїми обов’язками. Йдеться про постачання, по-перше, якісних продуктів, по-друге, вчасне постачання, – зауважив Половенко.

За його словами, аби така ситуація не повторювалася, в майбутньому закупівлі проводитиме ДП Державний оператор тилу.

– Слід враховувати всі нюанси та особливості військових підрозділів. Тому інформацію з таких перевірок ми передаватимемо в ДОТ, адже в майбутньому саме вони проводитимуть торги на харчування, – сказав він.

Половенко додав, що в обох випадках за всіма зафіксованими порушеннями будуть складені відповідні акти, постачальникам за недотримання умов договору виставить штрафні санкції.

За результатами попередньої поїздки МОУ змінило постачальника деяким військовим частинам.

У листопаді 2023 року у Міністерстві оборони України заявили про спроби деяких компаній зірвати закупівлі продуктів харчування для української армії.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!
Читайте також
Залежно від релігійних та етнічних потреб: для ЗСУ готують нове меню харчування
Ситуація повторюється. Деякі компанії порушують постачання продуктів для ЗСУ – МОУ

Джерело: Міноборони
Війна в Україні, ЗСУ, Міноборони України, Харчування військових
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ворог атакував Полтавщину ракетами: є влучання в промисловий обʼєкт
Вибухи, ППО
Падіння Іл-76: Буданов звернув увагу на “низку незрозумілих факторів”
Ситуація повторюється. Деякі компанії порушують постачання продуктів для ЗСУ – МОУ
Серія вибухів у Харкові: оголошено повітряну тривогу
Вибух, атака дронів, ракетна атака
Думав, що кохана загинула: історія полонених прикордонників Іллі та Аліни
Прикордонники Ілля та Аліна
Зеленський про конфіскацію активів РФ: Цього місяця ми наблизилися до рішення
Володимир Зеленський

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь