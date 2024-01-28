Карта бойових дій на 28 січня 2024 року – ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 28 січня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 28 січня 2024

Ситуація в Україні на 28 січня 2024

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак ворога біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак окупантів неподалік Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 ворожих атак біля Степового, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки окупантів південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку нашими воїнами відбито атаку ворога західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.

Втрати РФ на 28 січня 2024

особового складу ‒ близько 382110 (+740) осіб,

танків ‒ 6280 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 11671 (+19) од,

артилерійських систем – 9097 (+12) од,

РСЗВ – 972 (+0) од,

засобів ППО ‒ 660 (+0) од,

літаків – 331 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7041 (+4),

крилатих ракет ‒ 1845 (+0),

кораблів /катерів ‒ 23 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12103 (+31) од,

спеціальної техніки ‒ 1436 (+3)

Повномасштабна війна в Україні триває вже 704-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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