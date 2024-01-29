Россияне снова запустили фейковую рассылку: на этот раз якобы из Офиса президента

29 января украинцы начали стихийно получать письма на электронную почту якобы из Офиса президента.

Ключевой темой сообщений стала фейковая информация о сдаче территорий Украины российским оккупантам.

Предупреждают о новой информационной атаке врага сотрудники Центра противодействия дезинформации на Facebook.

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— На самом деле, распространяемые сообщения — фейк российской ИПСО, которая имеет целью повлиять на морально-психологическое состояние граждан Украины и дискредитировать руководство государства, — указано в публикации.

Также украинские киберспециалисты призвали получателей фейковых писем не переходить по активным ссылкам внутри них — за ними могут скрываться фишинговые сайты (система мошеннического снятия денежных средств с банковских карт), и вообще соблюдать информационную гигиену.

— Загружайте приложения и программы только из официальных источников. Используйте антивирусное программное обеспечение. Вовремя обновляйте операционную систему. Доверяйте информации, полученной только с официальных государственных сайтов, — резюмировали в ЦПД.

Напомним, накануне на электронные сервисы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными (КШВПВ) была совершена DDoS-атака.

В результате на время был ограничен доступ к некоторым функциям и ресурсам сайта.

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