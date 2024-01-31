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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Законопроєкт №10449 про мобілізацію: засуджені зможуть мобілізуватись

СІЗО, вʼязниця, тюрма
Фото: Depositphotos

Уряд України в оновленому проєкті закону щодо мобілізації пропонує Верховній Раді дозволити засудженим йти в у військо за бажанням.

Втім, як випливає з законопроєкту №10449, це стосуватиметься лише окремих категорій осіб, які були засуджені.

Документом пропонується дозволити мобілізуватись на військову службу за бажанням особам, що були засуджені, але були звільнені від відбування покарання з випробуванням. Тобто йдеться про категорії осіб, які були засуджені умовно.

Зараз дивляться

Водночас в документі пропонується не залучати до мобілізації осіб, які були засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, а також злочинів, передбачених статтями 402—406, 408—411, 426—433, 437—442 КК України.

Йдеться про наступні статті:

  • 402 – непокора;
  • 403 – невиконання наказу;
  • 404 – опір начальникові або примушування його до порушення службових обов’язків;
  • 405 – погроза або насильство щодо начальника;
  • 406 – порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості;
  • 408 – дезертирство;
  • 409 – ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом;
  • 410 – викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування;
  • 411 – умисне знищення або пошкодження військового майна;
  • 426 – бездіяльність військової влади;
  • 426-1 – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень;
  • 427 – здача або залишення ворогові засобів ведення війни;
  • 428 – залишення гинучого військового корабля;
  • 429 – самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю;
  • 430 – добровільна здача в полон;
  • 431 – злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні;
  • 432 – мародерство;
  • 433 – насильство над населенням у районі воєнних дій;
  • 437 – планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни;
  • 438 – порушення законів та звичаїв війни;
  • 439 – застосування зброї масового знищення;
  • 440 – розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення;
  • 441 – екоцид;
  • 442 – геноцид.

Зазначимо, що станом на сьогодні засуджені особи не можуть мобілізуватися до армії, ані за повісткою, ані добровільно.

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