Перегляд допомоги Україні щороку: в ЄС розповіли, чи погодяться на умови Орбана

ЄС згоден щороку переглядати програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні €50 млрд протягом чотирьох років.

Про це напередодні саміту лідерів ЄС, який пройде 1 лютого, пише газета Financial Times.

У проєкті висновків саміту йдеться, що лідери Євросоюзу “щороку проводитимуть дебати щодо імплементації програми”. І для цього не потрібно одноголосне рішення країн ЄС.

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На щорічному перегляді фінансової допомоги Україні наполягає Угорщина, зокрема її прем’єр-міністр Віктор Орбан. Інші країни, щоб не давати Угорщині додаткових можливостей блокувати допомогу Україні, виступають проти цього.

Орбан хоче, щоб щорічне рішення стосовно продовження допомоги Україні було одноголосним.

FT повідомляє, що за день до саміту досі немає інформації, чи погодиться Орбан на такі умови.

– Станом на зараз у нас немає угоди, – сказав виданню один з європейських дипломатів.

Нагадаємо, нещодавно Орбан заявив, що готовий підтримати надання Україні допомоги із бюджету Європейського Союзу у розмірі €50 млрд.

У грудні 2023 року Орбан наклав вето на рішення щодо довгострокової програми бюджетної допомоги Україні обсягом €50 млрд від ЄС.

Раніше Financial Times повідомила, що ЄС саботуватиме економіку Угорщини, якщо Будапешт заблокує допомогу на саміті Євроради. Так, лідери ЄС запропонували обхідний шлях, який передбачає угоду між 26 країнами-членами та Україною. Це також позбавить Будапешт доступу до пов’язаних фондів ЄС, наприклад, з питань міграції.

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