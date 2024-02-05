Електронний кабінет призовника: юристка розповіла, коли та як вони можуть запрацювати

В урядовому проєкті закону щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку №10449 з’явився пункт про те, що повістки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) можуть надсилати через електронний кабінет.

Факти ICTV запитали у юристки адвокатського об’єднання Бачинський та партнери Анастасії Герич, як саме працюватимуть персональні електронні кабінети.

Створення такого електронного кабінету навряд чи вдасться реалізувати дуже швидко – за один чи два місяці, вважає Анастасія Герич.

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Окрім ухвалення законопроєкту в парламенті, треба ще підготувати програмне забезпечення, дати людям певний перехідний період, адже всі не зможуть за два-три дні зареєструватися. Тому навряд чи все запрацює в один момент.

Обов’язок слідкувати за електронним кабінетом

В Україні діє положення, що при реєстрації в електронному суді сторони зобов’язані самостійно відстежувати свою справу. Тут можна провести паралель з електронним кабінетом військовозобов’язаного.

За словами юристки, цілком імовірно, що так може бути й у випадку з призовниками чи резервістами.

– Якщо особа там зареєструвалася і має доступ до електронного кабінету, то в її обов’язки може входити відстежувати поточний стан свого військового обліку. І це нормально, – наголошує Анастасія Герич.

В урядовому проєкті закону не прописано, як саме військові мають перевіряти особисті кабінети. Проте зазначається, що днем вручення повістки є:

день вручення такої повістки під розписку,

день отримання територіальним центром комплектування повідомлення про доставлення такої повістки до електронного кабінету призовника.

Якщо повістку надіслали до електронного кабінету після 17:00, то вона вважається врученою на наступний робочий день, незалежно від надходження до ТЦК повідомлення про її доставлення.

Обмежена придатність та бронь від підприємства

Наявність у людини броні від мобілізації від підприємства чи статусу про обмежену придатність не є підставою для неявки до ТЦК. Тому що територіальні центри, окрім питань призову та мобілізації, займаються ще збором та оновленням персональної інформації про кожного військовозобов’язаного.

А кожен призовник чи резервіст повинен дотримуватися правил військового обліку: проходити військово-лікарські комісії, оновлювати свої облікові дані, повідомляти про зміну місця реєстрації чи роботи.

Все це сьогодні можна робити лише в приміщенні ТЦК.

Проте коли введуть електронні кабінети і людина матиме право на відстрочку та пройде ВЛК, вона зможе в межах електронного кабінету оновити інформацію про себе.

Детальніше про урядові зміни у мобілізації – читайте на Фактах ICTV.

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