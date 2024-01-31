Повістки надсилатимуть у електронний кабінет призовника – законопроєкт про мобілізацію

Оновлена урядова версія законопроєкту №10449 про мобілізацію пропонує надсилати повістки військовозобов’язаним особам в електронний кабінет призовника.

Відповідні норми прописані в проєкті закону, що був оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Передбачається, що Територіальний центр комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) може викликати призовника, військовозобов’язаного чи резервіста через електронний кабінет. Втім, традиційне вручення повістки під розписку теж не виключається.

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Законопроєкт зобов’язує громадянина зареєструвати електронний кабінет військовозобов’язаних осіб та резервістів.

Днем вручення повістки про виклик до військкомату є день вручення такої повістки під розписку або день отримання ТЦК і СП повідомлення про доставку повістки до електронного кабінету. Водночас якщо повістка була надіслана до е-кабінету пізніше 17.00, то вона вважається врученою в робочий день, що настає за днем її надсилання, незалежно від надходження до ТЦК та СП повідомлення про її доставку.

Документом також пропонується вважати поважними причинами неявки громадянина до ТЦК і СП перешкоду стихійного характеру, хворобу громадянина, дії країни-агресора або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути до зазначеного пункту і строку.

Також до поважних причин належать смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, бабусі) або близького родича його дружини (чоловіка).

Військовозобов’язана особа має повідомити про своє неприбуття до ТЦК і СП протягом трьох діб від визначених у повістці дати і часу прибуття. Законопроєкт також передбачає, що поважні причини неявки мають бути підтверджені документально.

Нагадаємо, ввечері 30 січня до Верховної Ради був внесений урядовий законопроєкт, в якому оновлено певні заходи щодо мобілізації, військової служби та військового обліку.

Детальніше про зміни у мобілізації – читайте на Фактах ICTV.

Джерело : Верховна Рада

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