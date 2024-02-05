Президент України Володимир Зеленський відвідав Кропивницький Кіровоградської області, де провів нараду щодо стану справ у регіоні.

– Кіровоградщина – один із тих регіонів, який активно допомагає країні вистояти як економічно, так і безпеково. Область відновлює потенціал своїх підприємств, – наголосив глава держави.

Візит Зеленського до Кіровоградської області

Під час наради президент України звернув увагу на захист об’єктів критичної інфраструктури, посилення сил протиповітряної оборони (ППО), важливысть нарощування систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Зокрема, під час наради обговорили допомогу внутрішньо переміщеним особам. Серед них – 90 тис. людей, які залишилися жити в Кіровоградській області. Президент наголосив, що важливо зберегти та створити робочі місця.

Президента поінформували, що в Кіровоградській області відновили діяльність майже 94% підприємств від довоєнної кількості. Крім того, тут прийняли 84 релокованих підприємства.

