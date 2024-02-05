Президент України Володимир Зеленський відвідав Кропивницький Кіровоградської області, де провів нараду щодо стану справ у регіоні.

– Кіровоградщина – один із тих регіонів, який активно допомагає країні вистояти як економічно, так і безпеково. Область відновлює потенціал своїх підприємств, – наголосив глава держави.

Зеленський приїхав у Кропивницький – подробиці поїздки президента до Кіровоградської області Фото 1

Фото: Офіс президента

Візит Зеленського до Кіровоградської області

Під час наради президент України звернув увагу на захист об’єктів критичної інфраструктури, посилення сил протиповітряної оборони (ППО), важливысть нарощування систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Зокрема, під час наради обговорили допомогу внутрішньо переміщеним особам. Серед них – 90 тис. людей, які залишилися жити в Кіровоградській області. Президент наголосив, що важливо зберегти та створити робочі місця.

Зараз дивляться

Президента поінформували, що в Кіровоградській області відновили діяльність майже 94% підприємств від довоєнної кількості. Крім того, тут прийняли 84 релокованих підприємства.

Читайте також
Розриви були близько: РФ обстрілювала Роботине під час візиту Зеленського
Зеленський

Пов'язані теми:

Війна в Українівитрати на оборонуВолодимир ЗеленськийВПОКіровоградська областьКропивницькийПереселенці
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.