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Ірина Ігнатова, редакторка стрічки

Скільки поліцейських в Україні: фактична чисельність та законодавчі обмеження

Поліція України
Фото: УНІАН

У травні 2023 року Кабінет міністрів України вирішив обмежити чисельність співробітників національної поліції. Про те, які існують законодавчі обмеження та скільки насправді людей служить у поліції, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Скільки поліцейських в Україні: законодавчі обмеження

Згідно з постановою Кабінету міністрів №450 від 5 травня 2023 року, чисельність співробітників національної поліції України не може перевищувати 141 330 осіб. В тому числі:

  • працівники центрального апарату – 3 тис. осіб, зокрема держслужбовців – 400 осіб;
  • співробітники територіальних органів (без поліції охорони) – 138 330 осіб, у тому числі 4 тис. держслужбовців.

Скільки поліцейських в Україні: реальні цифри

За словами голови нацполіції Івана Виговського, на кінець 2023 року у відомстві не укомплектовано приблизно 17,5 тис. вакансій.

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Глава поліції навів реальні цифри щодо кількості співробітників. Загальний штат становить 120 тис. осіб, серед яких діючих поліцейських – 100 тис. В їх числі:

  • жінок – 20 тис.;
  • слідчих та дізнавачів – 15 тис.;
  • оперативників – 20 тис.;
  • підрозділ Лють (виконує бойові завдання безпосередньо на фронті) – кілька тисяч осіб;
  • прийнято працювати у 2023 році – 13 тис.

При цьому Виговський зазначив, що в поліції зменшилася плинність кадрів, а за 2023 рік було звільнено лише 4,5 тис. осіб, зокрема тих, хто виявив бажання мобілізуватися та піти на фронт добровольцями.

Факти ICTV надіслали офіційний запит в Нацполіцію, щоб дізнатися, скільки поліцейських в Україні у 2024 році. Чекаємо на відповідь.

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Національна поліція, Нацполіція, Поліція
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