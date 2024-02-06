США цього року хочуть подвоїти виробництво снарядів, які використовує Україна

Армія Сполучених Штатів прагне подвоїти виробництво артилерійських снарядів, що використовуються в Україні, до жовтня.

Про це заявив начальник відділу закупівель армії США Даг Буш, пише Defence One.

Очікується, що виробництво 155-мм артилерійських снарядів у США має зрости з 28 тис. у жовтні минулого року до приблизно 37 тис. у квітні і близько 60 тис. у жовтні 2024 року.

Зараз дивляться

Згодом армія США сподівається стрімко збільшити виробництво у 2025 році з трохи менше ніж 75 тис. снарядів у квітні до 100 тис. у жовтні.

— Це заплановане збільшення частково пов’язане з новим заводом, який армія будує в Техасі і який матиме абсолютно новий спосіб виробництва снарядів з використанням абсолютно нових технологій, які ми ніколи раніше не використовували, – сказав Буш.

Армія вже різко збільшила виробництво 155-мм снарядів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, коли щомісячні обсяги виробництва зросли з 14 тис. до 28 тис. снарядів до жовтня 2023 року.

Видання зазначає, що доступність боєприпасів, особливо великих артилерійських снарядів калібру 155-мм, не дозволяє Україні зрівнятися з російськими обсягами. Нині українські війська випускають близько 2 тис. снарядів на день, що становить приблизно п’яту частину від російського показника.

Буш зазначив, що США не потрібно було збільшувати виробництво менших артилерійських снарядів, танкових снарядів або мінометних снарядів для України, оскільки вони змогли задовольнити потреби України без значного скорочення власних запасів.

Допомога США Україні

Напередодні президент США Джо Байден закликав сенаторів не зволікати та проголосувати за двопартійну угоду щодо посилення національної безпеки, до якої входить і допомога Україні на $60 млрд.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що військову допомогу для Ізраїлю розглянуть в окремому проєкті від допомоги Україні.

Адміністрація Байдена рішуче виступила проти законопроєкту, що розділяє підтримку Ізраїлю та допомогу Україні. Там заявили, якщо це станеться, то президент США ветує його.

Джерело: Defence One

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