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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Байден ветує законопроєкт про підтримку Ізраїлю без коштів для України – Білий дім

Байден ветує законопроєкт про підтримку Ізраїлю без коштів для України – Білий дім

Адміністрація президента США Джо Байдена рішуче виступила проти законопроєкту, що розділяє підтримку Ізраїлю та допомогу Україні.

Про це йдеться в заяві адміністративно-бюджетного управління Білого дому.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що питання військової допомоги для Ізраїлю розглянуть в окремому проєкті.

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– Якщо президент отримає H.R. 7217, він його ветуватиме, – наголосили в Білому домі.

Адміністрація зазначає, що провела кілька місяців, працюючи із двопартійною групою сенаторів, щоб досягти угоди про національну безпеку, що захистить кордон і надасть підтримку народам України та Ізраїлю, а також забезпечить гуманітарну допомогу цивільному населенню, яке постраждало від конфліктів по всьому світу.

У Байдена назвали намір розділити допомогу Україні та Ізраїлю ще одним “цинічним політичним маневром”.

– Адміністрація наполегливо закликає обидві палати Конгресу відкинути цей політичний хід і замість цього якнайшвидше направити на стіл президента двопартійний закон про додаткові кошти на випадок надзвичайних ситуацій у сфері національної безпеки, – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що перше голосування щодо законопроєкту про фінансування безпеки кордонів США, а також допомоги Україні та Ізраїлю заплановано на середу, 7 лютого.

Законопроєкт передбачає виділення $60,1 млрд на допомогу Україні від США, $14,1 млрд на допомогу Ізраїлю та $20,2 млрд на покращення безпеки на кордоні США з Мексикою. Також до пакета входить фінансування на гуманітарну допомогу та оборонні операції в Червоному морі і на Тайвані.

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Майк Джонсон

Фото: White House

Джерело: White House
Ізраїль, Війна в Україні, Джо Байден, макрофінансова допомога, США
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