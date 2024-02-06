Як призначають пенсії держслужбовцям: розмір та умови отримання

Частина держслужбовців має право на спеціальну пенсію. Як вона розраховується і який відсоток від зарплати становить, Факти ICTV дізнавалися в експерта з пенсійної справи Сергія Коробкіна.

Як розраховується пенсія державного службовця

За словами експерта, пенсія держслужбовця на сьогодні призначається у розмірі 60% від його зарплати.

– Але є нюанс – у нас законодавство постійно змінюється. І виходить, що держслужбовці, які пішли на пенсію до 2012 року, отримують одні виплати, після 2015 року – інші, а ті, що вийшли на заслужений відпочинок між цими роками – мають третій розмір пенсії, – пояснює Сергій Коробкін.

Раніше пенсії держслужбовцям призначалися до 90% від зарплати та при цьому не обмежувалися. Тобто виплати могли бути й вищими за 20 тис. грн, а зараз є обмеження – не більше 10 прожиткових мінімумів.

Зараз дивляться

У 2015 році було проведено реформу, і пенсії для більшості майбутніх держслужбовців скасували в принципі. Тобто зараз пенсійні виплати державним службовцям призначаються вже загалом.

Хто має право на пенсію державного службовця

Відповідно до пунктів 10 та 12 розділу XI Заключні та перехідні положення закону №889, відповідно до статті 37 Закону України від 16.12.1993 №3723-ХІІ Про державну службу, деяким держслужбовцям збережено право на призначення спеціальної пенсії, а саме тим, хто на момент набрання законом чинності:

мав необхідний стаж служби 20 років незалежно від місця роботи;

працював на держслужбі та мав не менше 10 років стажу.

– Тих, хто пішов давно на пенсію з держслужби, теж треба розділяти. Якщо це високоранговий держслужбовець, якийсь топ-чиновник, то в нього й зарплатня була більшою. Відповідно, і пенсія буде високою, – наголошує експерт.

Якщо йдеться про дрібних службовців, які працювали все життя за невелику зарплату, для них пенсії не такі вже й великі.

Чи індексуватимуться пенсії держслужбовців

Питання також у тому, що пенсійні виплати держслужбовцям за останні 10 років до 2023 року не індексувалися та не підвищувалися жодного разу. Тобто якщо раніше за законом держслужбовцям підвищували оклади, то й пенсії автоматично збільшувалися. У липні 2023 року вперше провели індексацію пенсій держслужбовців, як і всім, на 19%. Але держслужбовцям та науковцям індексацію було проведено із запізненням – 1 липня, а не з 1 березня, як усім іншим пенсіонерам.

– Але що буде цього року, наразі невідомо. Тобто теоретично, за законом, усі пенсії мають бути проіндексовані. Але остаточне слово за Кабінетом міністрів, – зазначає Сергій Коробкін.

Чим відрізняються пенсії держслужбовців від звичайних

Тим держслужбовцям, хто вже пішов на пенсію, вона призначається у розмірі від 60 до 90% від зарплати. 90% тим, хто давно пішов, а 60% – тим, хто пішов нещодавно. А в майбутньому вже майже нікому не призначатимуть таких виплат.

– Для прикладу, звичайні пенсії за віком призначаються так – скільки в людини стажу, такий відсоток від зарплати. Тобто, якщо у вас 30 років загального стажу, то пенсія становитиме 30% від вашої зарплати, – пояснює експерт.

Тим службовцям, які ще встигають застрибнути в останній вагон затяжного перехідного періоду, призначать виплати у розмірі 60% від зарплати. Тобто для отримання такої пенсії звичайній людині треба було б відпрацювати 60 років і ще отримувати при цьому високу зарплату, резюмував Сергій Коробкін.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.