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Україна
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

БпЛА Перун: Україна запустить серійне виробництво аналогу Ланцетів

БпЛА Перун: Україна запустить серійне виробництво аналогу Ланцетів

Протягом найближчих двох місяців Україна готова запустити в експлуатацію ударні БпЛА Перун власного виробництва, які є аналогом російських Ланцетів.

Про перспективи нових дронів Перун розповів глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

– Важко назвати конкретні дати, але я думаю, що протягом двох місяців почне з’являтися інформація в російських пабликах, як горять їхні танки, – сказав він.

Чиновник зазначив, що тестові запуски Перунів вже проводяться, але це поодинокі випадки. Найближчим часом мають бути укладені великі державні контракти на виробництво цих безпілотників.

Зараз дивляться

Що відомо про українські дрони Перун

Ще наприкінці серпня 2023 року з’явилася інформація, що українські винахідники розробили аналог російського дрона-камікадзе Ланцет під назвою Перун.

Зазначалося, що розробка проходить випробування, і є деякі “технологічні нюанси”, що потребують доопрацювання. На той момент нові українські БпЛА вже літали та влучали в цілі.

Що відомо про російські Ланцети

Ланцет –  це російський безпілотний баражувальний боєприпас, призначений для ураження наземної техніки та інших цілей на фронті та в тилу противника. Ці дрони можуть протягом тривалого часу кружляти в повітрі, відстежуючи ціль, а згодом стрімко атакувати її.

Максимальна дальність польоту від 40 до 70 км, максимальна злітна вага близько 12 кг. Оснащується осколково-фугасними і кумулятивними бойовими частинами.

Окупанти часто застосовують дрон-камікадзе Ланцет у парі з російським розвідувальним БпЛА Орлан. Останній має визначити ціль, яку Ланцет згодом вражає. Зазвичай війська РФ таким чином намагаються вивести з ладу зенітно-ракетні системи (ЗРК).

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Керування дроном

Фото: Мілітарний

Джерело: Forbes Україна
боєприпаси, Мінцифри, Українська зброя
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