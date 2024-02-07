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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Мобілізація аспірантів і студентів 2024: зміни нового законопроєкту 10449

студент
Фото: Getty Images

Згідно із новим урядовим законопроєктом про мобілізацію, аспіранти, які здобувають освіту на умовах контракту, підлягають призову на час мобілізації.

Законопроєкт № 10449 Кабінет міністрів вчора вніс до Верховної Ради.

У попередній версії законопроєкту наголошувалося, що призову на військову службу в особливий період не підлягають здобувачі:

Зараз дивляться
  • професійної та професійно-технічної освіти;
  • фахової передвищої та вищої освіти;
  • асистенти-стажисти;
  • аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами освіти;
  • наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь;
  • педагогічні працівники закладів професійної, професійно-технічної освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони там працюють.

Мобілізація аспірантів

Мобілізація аспірантів в оновленому законопроєкті № 10449 передбачена для тих, хто навчається за контрактом. Тобто можуть мобілізувати аспірантів, які здобувають освіту коштом фізичних та юридичних осіб на умовах контракту.

У новій редакції документа наголошується, що мобілізації в особливий період не підлягають здобувачі: професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами і здобувають наступний рівень освіти; а також докторанти та особи, зараховані в інтернатуру.

Мобілізація аспірантів та студентів: які зміни передбачено у законопроєкті №10449

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Мобілізація студентів

Мобілізація студентів в особливий період не передбачена для: здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий.

Порядок здобуття рівнів освіти зазначено у ст. 10 II розділу закону України про освіту.

Відстрочка від проходження базової військової служби

Відстрочка надається призовникам, які:

  • визнані тимчасово непридатними до служби за станом здоров’я;
  • навчаються у закладах загальної середньої освіти III ступеня; професійної, професійно-технічної освіти, фахової передвищої або вищої освіти; в закладах середньої та вищої духовної освіти за денною або дуальною формою навчання; в інтернатурі та докторантурі (зазначена відстрочка надається до досягнення 24-річного віку);
  • обрали відповідний рік для проходження базової військової підготовки (зазначена відстрочка не надається під час дії воєнного стану);
  • мають право на звільнення від військової служби через сімейні обставини або з інших поважних причин (перелік у ч. 12 ст. 26 цього закону).
Мобілізація аспірантів та студентів: які зміни передбачено у законопроєкті №10449

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Зауважимо, що в Україні планують скасувати строкову військову службу, а замість неї запровадити базову військову підготовку.

Щодо служби жінок, то в урядовому законопроєкті зазначається, що українські жінки можуть служити лише за добровільної згоди.

Війна в Україні, Верховна Рада, Мобілізація, студенти
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