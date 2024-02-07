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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Штурмові групи РФ вимоталися: що відбувається на лівобережжі Херсонщини

Російські окупанти
Фото: Getty Images

На лівобережжі Херсонської області зменшилася кількість штурмів з боку окупаційних військ – за останню добу було лише два.

Про це повідомила речниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Сили оборони продовжують відбивати штурми ворога. До речі, за останню бойову добу ми нарахували їх два. Попередня доба – три штурми. Тобто є тенденція до зменшення кількості штурмів. Вочевидь, вимоталися і штурмові групи, і поглиблюється внутрішній конфлікт в окупаційних військах через те, що командування не дозволяє використовувати автобронетехніку на підтримку штурмових груп, – пояснила вона.

Водночас, за її словами, так звані м’ясні штурми окупанти ще можуть собі дозволяти.

Зараз дивляться

На початку лютого, навпаки, спостерігалося збільшення атак ворога на Херсонському напрямку, фіксувалося до 13 атак.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 714-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Армія Росії, Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія, Херсонська область
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