Штурмові групи РФ вимоталися: що відбувається на лівобережжі Херсонщини

На лівобережжі Херсонської області зменшилася кількість штурмів з боку окупаційних військ – за останню добу було лише два.

Про це повідомила речниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Сили оборони продовжують відбивати штурми ворога. До речі, за останню бойову добу ми нарахували їх два. Попередня доба – три штурми. Тобто є тенденція до зменшення кількості штурмів. Вочевидь, вимоталися і штурмові групи, і поглиблюється внутрішній конфлікт в окупаційних військах через те, що командування не дозволяє використовувати автобронетехніку на підтримку штурмових груп, – пояснила вона.

Водночас, за її словами, так звані м’ясні штурми окупанти ще можуть собі дозволяти.

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На початку лютого, навпаки, спостерігалося збільшення атак ворога на Херсонському напрямку, фіксувалося до 13 атак.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 714-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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