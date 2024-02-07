Чи можна відмовитися від мобілізації та які наслідки це матиме: пояснення адвоката

В Україні триває повномасштабна війна та мобілізація. Але не всі чоловіки прагнуть захищати країну від російської агресії. Чи можна відмовитися від мобілізації та які наслідки це матиме – Фактам ICTV розповів голова Адвокатського об’єднання Кравець і партнери адвокат Ростислав Кравець.

Чи можна відмовитися від мобілізації

Якщо у людини немає відстрочки від мобілізації або звільнення від військової служби, то за законом України Про військовий обов’язок і військову службу, вона не має права відмовитися від проходження військової служби та мобілізації, говорить Кравець.

– Звичайно, у нас не рабська країна, людина може відмовитися (від мобілізації, – Ред.), але за це буде нести відповідальність як за ухилення від мобілізації, – говорить адвокат.

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Які наслідки відмови від мобілізації

Якщо людина після вручення повістки без поважної причини, до якої можна віднести, наприклад, хворобу, не з’явилась до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), то на неї в рамках адміністративної відповідальності буде накладено штраф.

Для тих же, хто систематично ухиляється від мобілізації, передбачена кримінальна відповідальність строком від 3 до 5 років.

– Але для того, щоб притягнути людину до відповідальності, правоохоронцям потрібно довести факт ухилення. Повинні бути докази, що людина отримала повістку. Зазвичай люди у суді підтверджують той факт, що вони не хочуть воювати, відмовляються від військової служби, про що і свідчать відповідні вироки. Повинно бути явно доведене ухилення. Це не той випадок, коли людині кинули повістку за адресою, де вона не живе 20 років, і вважають, що це ухилення. Ні, ухиленням буде лише факт, коли людині особисто було вручено цю повістку, – пояснює Кравець.

На його думку, щоб у правоохоронців було достатньо підстав для порушення кримінальної справи, потрібно мінімум три зафіксованих факти ухилення від мобілізації.

– Якщо неявка до ТЦК та СП буде повторюватися протягом декількох раз, коли не просто кинули повістку і людина не з’явилась, а їй під особистий підпис вручили повістку, то, звичайно, у цьому випадку може бути кримінальна відповідальність. Загалом три рази повинно бути доведено, що людина дійсно отримала повістку і дійсно не з’явилась, – додає Кравець.

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